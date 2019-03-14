24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المحتجون يتوقون للتغيير ويضغطون لإبعاد الحرس القديم بالجزائر
- بلحسن الوزاني .. مفكر سياسي دافع عن التعددية الحزبية بالمغرب
- عقد الحارس المحمدي يشغل النهضة البركانية
- باحثون: عدد ضحايا التلوث يفوق "قتلى التدخين"
- شركات مغربية تستعد لرمضان برفع استيراد تمور تونسية ومصرية
مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)
- "أساتذة التعاقد" يرفضون "حوار الداخلية" ويهددون بـ"سنة بيضاء" - (111)
- هل يرمم "تغيير جلد" الحكومة الجزائرية علاقات الجوار مع المغرب؟ - (90)
- تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين - (77)
- النقابات ترفض محاورة العمّال والولاة بخصوص مطالب "أساتذة التعاقد" - (63)
- شروط ميسي في لقاء طنجة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يتلقى أنباء سارة بخصوص غريب
عاد أسامة غريب، قائد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إلى خوض تداريبه بشكل منفرد بعيدا عن التمارين الجماعية المخصصة لبقية رفاقه، كما يركز على تقوية عضلاته قبل العودة إلى مداعبة الساحرة المستديرة فوق البساط الأخضر.
وحصل اللاعب المذكور على التصريح الطبي من طبيب الفريق الطنجاوي، الذي منحه الضوء الأخضر لبدء مرانه المنفرد والتركيز على حصص الركض الخفيف حول الملعب مع تقوية العضلات حتى يكون في قمة جاهزيته البدنية، ما سيخول له الانضمام إلى المران الجماعي.
أسامة غريب عانى من إصابة قوية في الركبة أبعدته عن الميادين لأكثر من شهرين، وجعلت الطاقم الطبي لفريقه يتابع حالته الصحية عن قرب، في انتظار أن يصل إلى الخطوة النهائية بالتدرب رفقة المجموعة ومرحلة لمس الكرة.
وعاد اتحاد طنجة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد استغنائه عن خدمات المدرب التونسي العجلاني وتعيين عبد الرحيم طاليب مديرا رياضيا في أفق تنصيبه مدربا للفريق الموسم المقبل.
وتغلب "فارس البوغاز" مساء أمس الأربعاء، على ضيفه حسنية أكادير بـ1-0، في اختتام منافسات الدورة الـ 21 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وارتقى الفريق الطنجي، بعد هذه النتيجة، من المركز الثالث إلى الثاني، رافعا رصيده إلى 33 نقطة، فيما تراجع فريق الحسنية من الرتبة الثالثة إلى الرابعة بمجموع 30 نقطة.