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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يتلقى أنباء سارة بخصوص غريب

اتحاد طنجة يتلقى أنباء سارة بخصوص غريب

اتحاد طنجة يتلقى أنباء سارة بخصوص غريب
أوعنا بلعيد
الخميس 14 مارس 2019 - 02:40

عاد أسامة غريب، قائد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إلى خوض تداريبه بشكل منفرد بعيدا عن التمارين الجماعية المخصصة لبقية رفاقه، كما يركز على تقوية عضلاته قبل العودة إلى مداعبة الساحرة المستديرة فوق البساط الأخضر.

وحصل اللاعب المذكور على التصريح الطبي من طبيب الفريق الطنجاوي، الذي منحه الضوء الأخضر لبدء مرانه المنفرد والتركيز على حصص الركض الخفيف حول الملعب مع تقوية العضلات حتى يكون في قمة جاهزيته البدنية، ما سيخول له الانضمام إلى المران الجماعي.

أسامة غريب عانى من إصابة قوية في الركبة أبعدته عن الميادين لأكثر من شهرين، وجعلت الطاقم الطبي لفريقه يتابع حالته الصحية عن قرب، في انتظار أن يصل إلى الخطوة النهائية بالتدرب رفقة المجموعة ومرحلة لمس الكرة.

وعاد اتحاد طنجة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد استغنائه عن خدمات المدرب التونسي العجلاني وتعيين عبد الرحيم طاليب مديرا رياضيا في أفق تنصيبه مدربا للفريق الموسم المقبل.

وتغلب "فارس البوغاز" مساء أمس الأربعاء، على ضيفه حسنية أكادير بـ1-0، في اختتام منافسات الدورة الـ 21 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وارتقى الفريق الطنجي، بعد هذه النتيجة، من المركز الثالث إلى الثاني، رافعا رصيده إلى 33 نقطة، فيما تراجع فريق الحسنية من الرتبة الثالثة إلى الرابعة بمجموع 30 نقطة.

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