24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مخاطر القروض غير المستردة تهدد مستقبل توازن مصارف مغربية
- وهبي: "البام" سيقود الحكومة المُقبلة .. والسياسة "رقصات أرانب"
- جمعية تحذر من مساس التوترات بالحق في التعليم
- ماء العينين: فضل "20 فبراير" كبير على المغرب
- كيف يمكن مواجهة الذئاب المنفردة؟
مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)
- "أساتذة التعاقد" يرفضون "حوار الداخلية" ويهددون بـ"سنة بيضاء" - (111)
- هل يرمم "تغيير جلد" الحكومة الجزائرية علاقات الجوار مع المغرب؟ - (90)
- تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الأقل تسامحا مع المثليين - (77)
- النقابات ترفض محاورة العمّال والولاة بخصوص مطالب "أساتذة التعاقد" - (63)
- شروط ميسي في لقاء طنجة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جامعة الكرة تنتظر ترخيص "فيفا" بشأن الإدريسي
يرتقب أن تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بترخيص الاتحاد الدولي للعبة بخصوص تأهيل اللاعب الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مهاجم أزد ألكمار الهولندي، بعد اختياره بشكل نهائي الدفاع عن ألوان أسود الأطلس.
وحسب مصادر هسبريس، تباشر جامعة الكرة اتصالاتها بمسؤولي "الفيفا" بغية الإسراع بالحصول على رخصة المهاجم أسامة الإدريسي، حتى يكون جاهزا بشكل قانوني للدفاع عن ألوان المنتخب المغربي خلال مباراتيه المقبلتين أمام مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية، وأمام الأرجنتين وديا.
وسيصبح اللاعب الإدريسي جاهزا للدفاع عن قميص الأسود ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وهو الموعد الذي حددته "الفيفا" من أجل الحصول على ترخيصها.
وتعذر على الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب الأسود، الاعتماد على خدمات اللاعب الإدريسي أمام المنتخب الكاميروني بالتصفيات الإفريقية خلال المواجهة التي عرفت فوز الأسود بهدفين نظيفين برسم الجولة الخامسة، كما غاب عن التشكيلة الأساسية التي واجهت المنتخب التونسي وديا شهر نونبر الماضي.
وأقدم المدرب الفرنسي بعد علمه بحصول الجامعة على ترخيص "الفيفا" في الوقت المذكور، على توجيه الدعوة إلى أسامة الإدريسي ليكون ضمن اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم من أجل خوض مباراتي مالاوي والأرجنتين، في الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري على التوالي.