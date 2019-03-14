جامعة الكرة تنتظر ترخيص "فيفا" بشأن الإدريسي

أوعنا بلعيد

يرتقب أن تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بترخيص الاتحاد الدولي للعبة بخصوص تأهيل اللاعب الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مهاجم أزد ألكمار الهولندي، بعد اختياره بشكل نهائي الدفاع عن ألوان أسود الأطلس.

وحسب مصادر هسبريس، تباشر جامعة الكرة اتصالاتها بمسؤولي "الفيفا" بغية الإسراع بالحصول على رخصة المهاجم أسامة الإدريسي، حتى يكون جاهزا بشكل قانوني للدفاع عن ألوان المنتخب المغربي خلال مباراتيه المقبلتين أمام مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية، وأمام الأرجنتين وديا.

وسيصبح اللاعب الإدريسي جاهزا للدفاع عن قميص الأسود ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وهو الموعد الذي حددته "الفيفا" من أجل الحصول على ترخيصها.

وتعذر على الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب الأسود، الاعتماد على خدمات اللاعب الإدريسي أمام المنتخب الكاميروني بالتصفيات الإفريقية خلال المواجهة التي عرفت فوز الأسود بهدفين نظيفين برسم الجولة الخامسة، كما غاب عن التشكيلة الأساسية التي واجهت المنتخب التونسي وديا شهر نونبر الماضي.

وأقدم المدرب الفرنسي بعد علمه بحصول الجامعة على ترخيص "الفيفا" في الوقت المذكور، على توجيه الدعوة إلى أسامة الإدريسي ليكون ضمن اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم من أجل خوض مباراتي مالاوي والأرجنتين، في الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري على التوالي.