ميسي: رونالدو قدم أداء رائعا أمام أتلتيكو مدريد

هسبريس ـ إفي

رغم من عدم تفضيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواجهة منافس بعينه في ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أن قائد برشلونة الإسباني أثنى كثيرا على أداء يوفنتوس الإيطالي، لاسيما البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشار ميسي إلى ذلك، في تصريحات صحفية، بقوله: "أعتقد أن كريستيانو ويوفنتوس قدما ليلة رائعة، لقد كانت مفاجأة مذهلة، لأنني اعتقدت أن أتلتيكو سيظهر بشكل أقوى، ولكن يوفنتوس كان أفضل بكثير ولديه إمكانيات كبيرة، كما أن كريستيانو قدم ليلة ساحرة بأهدافه الثلاثة".

وشدد ميسي، الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في انتصار البرصا على ليون ليل أمس الأربعاء، على قوة الفرق الثمانية التي تأهلت لدور الثمانية من دوري الأبطال الأوروبي.

وقال في هذا الصدد: "جميع الفرق التي تأهلت قوية للغاية، لا يمكننا اختيار منافس بعينه في القرعة، لأن هناك فرقا قوية للغاية؛ مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس، وأياكس الذي قدم مباراة كيرة بلاعبين صغار في السن ولم يلعب بأي خوف أمام الريال .. ليفربول أيضا قوي، وأظهر هذا الأمر مرة أخرى في ميونخ، ولهذا فأعتقد أن أي مواجهة ستكون صعبة".

وتابع النجم الأرجنتيني: "تأهلنا للدور التالي بعد صعوبة قليلة عندما أصبحت النتيجة (2-1) في المواجهة. الأمر لم يكن ضروريا لأن الأمور تعقدت من كرة ثابتة، نادي ليون لم تكن له أي فرصة خطيرة حتى ذاك الوقت، وكانت هناك بضع دقائق عصيبة، لحسن الحظ سجلنا الهدف الثالث سريعا".