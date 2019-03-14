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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميليتاو لستة مواسم

ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميليتاو لستة مواسم

ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميليتاو لستة مواسم
هسبريس - إفي
الخميس 14 مارس 2019 - 14:10

أعلن نادي ريال مدريد الخميس ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو قادما من بورتو البرتغالي، للمواسم الست المقبلة.

ويعد ميليتاو الذي كان قد انتقل الصيف الماضي لبورتو، واحدا من أكثر المدافعين الصاعدين في أوروبا، وفي عامه الـ21 أصبح عنصرا أساسيا بين صفوف حامل لقب الدوري البرتغالي.

وخاض اللاعب الشاب الذي احتكر لقب أفضل مدافع في الدوري البرتغالي على مدار خمسة أشهر متتالية، 34 مباراة بقميص بورتو منذ بداية الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وتألق في مركز قلب الدفاع وكذلك الظهير الأيمن.

ويتميز ميليتاو الذي سينتقل لصفوف الفريق الأول للريال اعتبارا من الموسم المقبل بالسرعة والتمركز والقدرة على الاستباق.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع البرازيلي مع بورتو، 50 مليون يورو حتى 15 يوليوز، بينما ترتفع إلى 75 مليون يورو عقب هذا التاريخ، الأمر الذي دفع الريال للتعجيل بإبرام الصفقة الآن لتجنب ارتفاع سعر اللاعب، وفقا لما ذكرته صحيفة (ماركا) اليوم.

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