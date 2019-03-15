الكوكب المراكشي يحفز اللاعبين لتفادي النزول

أوعنا بلعيد

تخشى مكونات فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم من حدوث الأسوأ ونزول الفريق إلى القسم الوطني الثاني، بعد احتلاله للمركز الأخير في سلم الترتيب عقب مرور 21 جولة حقق فيها العديد من النتائج السلبية، ما دفع المكتب المسير إلى تحفيز اللاعبين لبذل مجهود أكبر في القادم من الدورات.

وقررت إدارة الكوكب المراكشي دعم اللاعبين وتحفيزهم ماديا للهروب من المنطقة المكهربة التي يحتلها الفريق في الوقت الراهن، ومن أجل بذل المزيد من العطاء خلال ما تبقى من جولات الموسم الحالي، بغية ضمان البقاء ضمن أندية القسم الاحترافي الأول.

وحسب مصادر هسبريس، فقد قدم المكتب المسير لفارس النخيل، خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس، مجموعة من الوعود للاعبين، من بينها صرف أشطر منح التوقيع العالقة في ذمته قبل متم الموسم الكروي الحالي.

كما قدم مسيرو الفريق وعودهم بصرف راتب شهر فبراير الماضي، مع رفع منحة التعادل برسم قمة أسفل الترتيب مع شباب الريف الحسيمي، ضمن مجريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الاحترافي، من مبلغ 1500 درهم إلى 3000 درهم.

واستنجد الفريق أيضا بخدمات المدرب جواد الميلاني من أجل إنقاذه من النزول إلى القسم الاحترافي الثاني، خلفا لعزيز العامري المقال من منصبه بسبب تذبذب النتائج المحصل عليها.

ويعيش الكوكب موسما صعبا؛ إذ يحتل المركز الأخير في ترتيب القسم الأول برصيد 19 نقطة، بعد خوضه لواحد وعشرين مباراة، تكبد الهزيمة في 10 مباريات، وتعادل في 7، ولم يحقق الفوز سوى في 4 لقاءات فقط.

يشار إلى أن جماهير الكوكب المراكشي تحمل مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها فارس النخيل للمكتب المسير، وترى أن الإدارة لم تقم بمسؤوليتها كما يجب، وأن ذلك انعكس سلبا على أداء المجموعة فوق أرضية الميدان.