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كُتّاب وآراء
الرجاء يحرم مابيدي من اللعب مع منتخب الكونغو
يعتبر الدولي الكونغولي ليما مابيدي، متوسط ميدان فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من بين أبرز الأسماء التي ستغيب عن منتخب بلادها برسم مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019 بمصر.
وقرر فلوران ايبينغي، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، عدم استدعاء اللاعب مابيدي ضمن القائمة المدعوة لخوض المباراة التي ستجمع منتخبه أمام منتخب ليبيريا ضمن مجريات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.
وفضل مدرب المنتخب الكونغولي عدم توجيه الدعوة إلى ليما مابيدي لعدم مشاركته كلاعب أساسي في المباريات الأخيرة لناديه الرجاء الرياضي، وذلك في ظل رفضه تجديد عقده مع النسور الخضر الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
ويواصل مسؤولو الرجاء مفاوضاتهم مع اللاعب المذكور بغية إقناعه بتجديد عقده وعدم السماح له بالخروج لخوض تجربة احترافية جديدة، لا سيما في ظل توصله بعروض أجنبية من تونس وفرنسا، حيث يتوقع أن ترفع إدارة الخضر من قيمة العرض المالي الأول المقدم للاعب من أجل تشجيعه على الاستمرار مع الفريق.