الزمالك المصري ينتظر رد الجامعة حول بوطيب

أوعنا بلعيد

ينتظر المكتب المسير لفريق الزمالك المصري، اليوم الخميس، تعقيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، بخصوص تأجيل انضمام المهاجم خالد بوطيب إلى معسكر الأسود إلى ما بعد مشاركته في مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.

وأربكت لجنة المسابقة التابعة للاتحاد المصري مسؤولي الزمالك عندما أقدمت على تأجيل مباراة فريقهم من 14 إلى 20 مارس الجاري، وهو موعد انضمام كل من خالد بوطيب إلى أسود الأطلس، وفرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى المنتخب التونسي.

وحسب مصادر مصرية، فإن الساعات الماضية شهدت اتصالات من جانب خالد بوطيب مع مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأيضا مع الناخب الوطني هيرفي رونار، التمس من خلالها الموافقة على طلب فريقه بتأجيل انضمامه إلى معسكر الأسود.

ويرغب خالد بوطيب في خوض مباراة المقاولون العرب يوم 20 مارس الجاري بالدوري المصري، لا سيما أن المنتخب المغربي ضمن تأهله إلى بطولة الأمم الأفريقية. وبالتالي، فإن مواجهة مالاوي ضمن تصفيات البطولة يوم 22 من الشهر الجاري تعتبر شكلية.

وأضافت المصادر نفسها أن كريستيان جروس، مدرب الزمالك، أجرى اتصالاته مع الطاقم التقني للمنتخب المغربي، وخاصة هيرفي رونار، وتحدث معه حول الأمر وطلب منه السماح للاعب بوطيب بتأجيل انضمامه للأسود.

ونجح فريق الزمالك المصري في الحصول على موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم ببقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع الفريق إلى حين المشاركة في مباراة المقاولون العرب، وبعدها الالتحاق ببعثة نسور قرطاج.

ومن المفترض أن ينضم بوطيب إلى معسكر الأسود يوم الثاني والعشرين من مارس لمواجهة مالاوي، ثم اللعب أمام الأرجنتين وديا يوم 26 من الشهر ذاته في المركب الرياضي بطنجة.

كما كان من المقرر أن يلتحق الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز بمعسكر نسور قرطاج يوم 19 مارس لمواجهة سوازيلاند يوم 22 من الشهر ذاته ضمن تصفيات أمم إفريقيا، ثم مواجهة الجزائر وديا بعد ذلك بأربعة أيام.