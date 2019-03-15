الإصابات تهدد لعب مزراوي وزياش في أجاكس

أوعنا بلعيد

يرتقب أن يغيب الدولي المغربي نصير مزراوي عن مباراة فريقه أجاكس أمستردام أمام مضيفه أزد الكمار، ضمن مجريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز، بسبب الإصابة التي ألمت به بعد خوضه لمباراة زفولة يوم الأربعاء الماضي.

وأكد الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أجاكس أمستردام، أمس الخميس، لوسائل الإعلام الهولندية، أن لاعبه مزراوي يعاني من إصابة حرمته من خوض المران الجماعي لناديه، وقال: "أصيب نصير مزراوي على مستوى كاحله ولم يشارك في التدريب الجماعي اليوم الخميس، نحن نراقب تطور الأمر عن كثب ونتمنى أن يكون جاهزا في المباراة المقبلة".

ويحتمل أن ينضاف المدافع المغربي مزراوي إلى قائمة اللاعبين الذين يرتقب غيابهم عن اللقاء المقبل، خاصة حكيم زياش ونجم خط المنتصف فرينكي دي يونج. وبخصوص ذلك، قال مدرب أجاكس: "آمل أن يتمكنوا من الحضور وخوض اللقاء، لكن لا يمكنني تقديم أي ضمانات بشأنهم بعد".

وسيحل أجاكس ضيفا ثقيلا على أزد الكمار يوم الأحد المقبل، برسم الجولة السادسة والعشرين، خلال المواجهة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "أفاس"، حيث يسعى العملاق الهولندي إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي في مسابقة الإيردفيزي وعينه على تحقيق اللقب نهاية الموسم.

ويواصل أجاكس أمستردام مطاردة غريمه التقليدي آيندهوفن، في صراع المنافسة على لقب الدوري الهولندي، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، عقب تغلبه بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه زفوله أول أمس الأربعاء، ضمن الأسبوع الخامس والعشرين، خلال المواجهة التي غاب عنها حكيم زياش وفرانكي دي يونغ بداعي الإصابة.

وارتفع رصيد أجاكس إلى 62 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف آيندهوفن المتصدر، بينما تجمد رصيد زفوله، الغائب عن الانتصارات منذ الثالث من فبراير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.