حيرة اختيار وجهة احترافية جديدة تواجه زياش

أوعنا بلعيد

أصبح مسؤولو فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم على اقتناع تام بمغادرة الدولي المغربي حكيم زياش أسوار ملعب "يوهان كرويف أرينا"، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بغية خوضه لتجربة احترافية جديدة في ظل تهافت الأندية على الظفر بخدماته.

وحسب مصادر "Bleacherreport"، فقد تابع مسؤولو ليسر سيتي الإنجليزي اللاعب حكيم زياش، من أجل التعاقد معه ليكون بديلا عن الجزائري رياض محرز، الذي وقع في كشوفات مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضاف فريق ليفربول الإنجليزي إلى سباق الأندية الراغبة في ضم صاحب القدم اليسرى الرائعة، بعد العروض الكبيرة التي قدمها رفقة ناديه، سواء بمسابقة الدوري الهولندي الممتاز أو بدوري أبطال أوروبا، عندما قاد ناديه إلى عبور ريال مدريد الإسباني والإطاحة به من دور ثمن النهائي.

وأجرى مسؤولو بوروسيا دورتموند الألماني، وأيس روما الإيطالي، اتصالات جدية مع نظرائهم بأياكس، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بضم النجم المغربي المتألق بقوة، لكن مهمتهم لن تكون سهلة، لا سيما بعد تقديم العملاق البفاري بايرن ميونيخ لعرض بقيمة 35 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من خدمات نجم الأسود.

وقال خبير كرة القدم الهولندية جيمس رو: "يشجع أياكس اللاعبين الصغار على اللعب والتطور في الفريق الأول، الأمر الذي يؤدي بهم إلى إدراك مسؤولياتهم على أرض الملعب في سن مبكرة جدًا، وهذا بدوره يجعلهم في وضع جيد لما تبقى من حياتهم المهنية".

وكان حكيم زياش قد انضم إلى أياكس قادما من إف سي تفينتي في عام 2016، وأثبت تألقه بزي الفريق وانسجامه مع المجموعة.

وأضاف جيمس رو: "من المتوقع أن يرفض النادي العروض المحتملة للاعبين الآخرين في الصيف المقبل، لأنه خلال المواسم الأخيرة قام برفض عرض من موناكو لكاسبر دولبرغ، واستهدف دورتموند حكيم زياش في يناير 2018، بينما يحاول أياكس دائما الحرص على نيل أفضل العروض الممكنة والمقدمة للاعبين، لكنهم يدركون أيضًا أنه من واجبهم أن يظلوا أقوياء وقادرين على المنافسة في الداخل والخارج، ومن الصعب عليهم الحفاظ على المجموعة الحالية بأكملها".

وقال مايكل بيل، مؤسس الموقع الرسمي لكرة القدم الهولندية "أورانيي": "لقد توقع مشجعو أياكس أن يغادر اللاعبون في الصيف المقبل، وهم مستعدون لخروج العديد من اللاعبين الرئيسيين ومن بينهم المغربي حكيم زياش"، وأضاف: "هناك شعور بالفخر حول انتقال دي يونج إلى برشلونة، وسيتم الشعور بالشيء نفسه عندما يذهب دي ليخت وسينضاف إليه حكيم زياش".

وأنهى حديثه بالقول: "الشيء المتوقع جدا هو أن فريق أياكس لا يمكنه التنافس باستمرار على إحراز الألقاب بسبب العروض المغرية التي يتلقاها سنويا من أندية تمارس خارج الدوري بغية الاستفادة من خدمات نجوم الفريق، وأنصار النادي يؤمنون بذلك، وطالما بقيت هذه الأسماء لبضع سنوات وقدمت كل ما في جعبتها، فإنهم سعداء بهم".