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الرئيسية | رياضة | هذه نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

هذه نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

هذه نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 مارس 2019 - 12:22

فيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

أياكس امستردام - يوفنتوس

ليفربول - بورتو

توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي

برشلونة - مانشستر يونايتد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يوسف الجمعة 15 مارس 2019 - 12:31
القرعة أنصفت liverpol والباقي متكافئ
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2 - assifnwourgh الجمعة 15 مارس 2019 - 12:39
منطقيا.. برشلونة.. يوفينتوس.. سيتي.. ليفربول.. إلى النصف..
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0
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