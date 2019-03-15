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هذه نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
الجمعة 15 مارس 2019 - 12:22
فيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.
أياكس امستردام - يوفنتوس
ليفربول - بورتو
توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي
برشلونة - مانشستر يونايتد
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - assifnwourgh الجمعة 15 مارس 2019 - 12:39
منطقيا.. برشلونة.. يوفينتوس.. سيتي.. ليفربول.. إلى النصف..
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