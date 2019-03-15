هذه نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

هسبريس - متابعة

فيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

أياكس امستردام - يوفنتوس

ليفربول - بورتو

توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي

برشلونة - مانشستر يونايتد