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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يعرض 82 مليون يورو لضم هازارد

ريال مدريد يعرض 82 مليون يورو لضم هازارد

ريال مدريد يعرض 82 مليون يورو لضم هازارد
هسبريس - د.ب.أ
السبت 16 مارس 2019 - 04:55

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أعد عرضا ماليا يبلغ 82 مليون يورو لتقديمه إلى نظيره تشيلسي الإنجليزي مقابل تنازل الأخير عن خدمات اللاعب البلجيكي إيدن هازارد.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن ممثلين للنادي الملكي سافروا إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع إدارة تشيلسي حول صفقة ضم النجم البلجيكي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يواجه عائقا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، يتمثل في العقوبة الموقعة على تشيلسي والتي تقضي بحرمانه من إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد حتى يونيو 2020 على خلفية انتهاكه للوائح المنظمة للتعاقد مع اللاعبين الصغار.

وستحرم هذه العقوبة بكل تأكيد النادي اللندني من التعاقد مع لاعب بديل لهازارد في حال رحيل الأخير للدوري الإسباني.

وأكدت "أ س" أن عودة الفرنسي زين الدين زيدان مجددا إلى منصب المدير الفني لريال مدريد سيشكل عاملا حاسما في إنهاء صفقة ضم هازارد.

وكان هازارد قد تحدث في وقت سابق عن تطلعاته المستقبلية، حيث قال: "لقد قررت، أعرف ما أريده رغم أنني الآن لا أفكر سوى في اللعب بشكل جيد مع تشيلسي".

كما أشاد النجم البلجيكي بزيدان قائلا: "اللعب تحت قيادته حلم، مع زيدان كان الأمر ليختلف".

يذكر أن هازارد، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في 2020، رفض مرتين تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، أملا في الانتقال إلى ريال مدريد.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، تحدث فيها عن احتمالات رحيل هازارد إلى ريال مدريد، حيث قال: "أعتقد أن عليك أن تسأل هازارد، لم أتحدث مع إيدن عن زيدان، أنا لست قلقا، تعرفون رأيي جيدا، فقط أريد لاعبين يرغبون في اللعب من أجل تشيلسي".

ولعب هازارد 2862 دقيقة هذا الموسم مع تشيلسي وسجل 16 هدفا وصنع 11 هدفا آخر.

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