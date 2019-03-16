منتخب الكرة الشاطئية في معسكر مغلق بالبيضاء

هسبريس من الرباط

يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية، خلال الفترة ما بين 18 و22 مارس الجاري، في تجمع إعدادي مغلق بمدينة الدار البيضاء.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا التجمع يدخل في إطار استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

ولهذا الغرض، وجه السيد مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الدعوة إلى 15 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:

1- زكرياء صواري (اتحاد الدروة)

2- ياسر عبيدة (الرجاء الجديدي)

3- إسماعيل الواريري (بوزنيقة بيتش سوكر)

4- علي الخديم (وفاء الدروة)

5-مليود النخلي (جمعية سلا)

6- سامي إيزال (نادي سبو القنيطرة)

7- ربيع أبو الطالبي (نادي السهام الرياضي البيضاوي)

8- زهير جابري (أولمبيك واد الشراط)

9 - أمين البيدوري (الرجاء الجديدي)

10- نسيم الحداوي (كروند موط الفرنسي)

11- حمزة سلامي (دينامو القنيطرة)

12- عماد الرقيوي (جمعية سلا)

13- عز الدين الحميدي (بوزنيقة بيتش سوكر)

14- فوهاد السباعي (مولودية العيون)

15- زكارياء أحريكا (اتحاد الإسلامي الوجدي)