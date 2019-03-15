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الرئيسية | رياضة | "فيفا" يوصي برفع عدد منتخبات "مونديال 2022"

"فيفا" يوصي برفع عدد منتخبات "مونديال 2022"

"فيفا" يوصي برفع عدد منتخبات "مونديال 2022"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 15 مارس 2019 - 17:32

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة في ميامي برفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في قطر من 32 إلى 48 بحسب ما أعلنه رئيسه جياني إنفانتينو.

وأوضح إنفانتينو أن قرارا نهائيا بخصوص هذه الزيادة التي سترفع عدد المباريات من 64 إلى 80 ويتطلب ضرورة استقبال بلد مجاور لقطر لبعضها، سيتخذ خلال مؤتمر فيفا في باريس في يونيو المقبل.

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