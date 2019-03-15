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الرئيسية | رياضة | توقيف اللاعب قرناص سنتين لاعتدائه على حكم‎

توقيف اللاعب قرناص سنتين لاعتدائه على حكم‎

توقيف اللاعب قرناص سنتين لاعتدائه على حكم‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 مارس 2019 - 16:13

أعلنت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف لاعب نادي الدفاع الحسني الجديدي مهدي قرناص لمدة سنتين، واحدة موقوفة التنفيذ، وذلك خلال اجتماعها أمس الخميس.

بلاغ اللجنة المركزية للتأديب، الذي توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن توقيف قرناص وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم جاء إثر اعتدائه بالضرب المؤدي إلى الجرح في حق حكم المباراة التي جمعت فريق الدفاع الجديدي بنادي أولمبيك أسفي، برسم الدورة 21 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب للقسم الأول، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

وكانت المباراة التي جمعت يوم السبت الماضي بين الفريقين انتهت بفوز فريق أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف لهدفين.

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