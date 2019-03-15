إنفانتينو: كأس عالم موسعة للأندية سنة 2021

هسبريس - رويترز

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في ميامي إن الفيفا قرر في اجتماع مجلسه اليوم الجمعة المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة. وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو ارجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة انها لن تشارك في البطولة.