"كاف" يفكر في تنظيم بطولة دوري الأمم الإفريقية

هسبريس – د.ب.أ

كشف أحمد احمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" عن تجربة جديدة للكرة الأفريقية، حيث أكد تفكيره في تنظيم بطولة شبيهة بدوري الأمم الأوروبية، وذلك في القارة السمراء.

قال رئيس "كاف" في تصريحات صحفية، الجمعة، "إن الاتحادات الأفريقية تؤيد الفكرة إلى حد كبير، وأنه يثق في إمكانية تحقيق ذلك في المستقبل".

وأضاف أحمد أن ذلك المشروع سيمثل طفرة في الكرة الأفريقية، حيث سيجذب العديد من الشركات الراعية في العالم نحو القارة السمراء، لكنه أكد ضرورة التفكير بتمعن وتركيز؛ من أجل وضع أفضل صيغة ممكنة للبطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد نظم بطولة دوري الأمم الأوروبية بداية من شتنبر الماضي، حيث تشارك فيها كافة المنتخبات في القارة العجوز في أربع مستويات حسب تصنيفها الدولي.