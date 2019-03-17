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كُتّاب وآراء
الطقس والملعب يثيران قلق الرجاويّين في الكونغو
وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي إلى مدينة أيو الكونغولية، استعدادا للمواجهة التي ستجمع الفريق "الأخضر" بنادي أوتوهو الكونغولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، علما أن إدارة النادي قد وفّرت طائرة خاصة للفريق، رغبة منها في تفادي إرهاق المجموعة التي تنتظرها مباراة "السوبر الإفريقي" في الدوحة.
رحلة "النسور" استغرقت حوالي ست ساعات قبل الوصول إلى مطار مدينة أيو الكونغولية، على أن تعود البعثة مباشرة بعد نهاية المواجهة، المنتظرة غدا الأحد، من أجل استغلال الوقت للتحضير للمباريات المقبلة ضمن منافسات الدوري الاحترافي المغربي، وكأس "السوبر"الذي سيلعب نهاية الشهر الجاري.
وخاضت العناصر "الرجاوية" حصة تدريبية بمقر الإقامة، من أجل إزالة عياء السفر، وتمت برمجة الحصة اليوم السبت على نفس توقيت المواجهة، وعلى أرضية الملعب المحتضن لها، قصد التعرف عليه ووضع آخر اللمسات قبل المقابلة الحاسمة.
من جهة أخرى، يتخوف الفرنسي باتريس كارتيرون من مجموعة عوامل قد تعرقل الرجاء في الكونغو؛ من ظروف مناخية وعشب ملعب المباراة، إلا أنه اعترف بأن معنويات لاعبيه تظل مرتفعة بعد الفوز بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، على حساب فريق النهضة البركانية في المباراة الأخيرة، ضمن الدوري الاحترافي الوطني.
جدير بالذكر أن "الفريق الأخضر" سيكون مطالبا بتحقيق الفوز على حساب خصمه الكونغولي، مع انتظار نتيجة المواجهة الثانية التي ستجمع بين فريقي النهضة البركان والحسنية أكادير، ضمن الجولة نفسها من كأس الكونفدرالية الإفريقية.