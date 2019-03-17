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كُتّاب وآراء
مدرب نيجيريا يشيد بـ"أشبال الأطلس" والسلامي
أَثنى النيجيري ندوكا أوغبادي، مدرب المنتخب النيجيري لكرة القدم لأقل من 17 سنة، على مستوى المنتخب المغربي لهذه الفئة، بعد مشاركته المتميزة خلال بطولة "أنطاليا" الدولية التي أقيمت على الأراضي التركية خلال الفترة ما بين 3 و10 مارس الجاري.
وأظهر أوغبادي، في تصريح خاص بـ"هسبورت"، احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، كما وصفه بالمنتخب المثالي بناء على متابعته عن قرب لمبارياته في البطولة الدولية المذكورة، مشيدا بمستويات اللاعبين وكذا الإطار الوطني جمال السلامي، بعد الانتصار في ثلاث مباريات متتالية على حساب منتخبات أوروبية وإفريقية.
وأكَّد المدرب النيجيري أن المغرب يتوفر على لبنات المنتخب الأول في مستقبل الأيام، مبرزا أن الائتلاف الحالي من لاعبي المنتخب الوطني يعد نواة قوية لدعم منتخب الكبار، في حال تم الحفاظ على المجموعة نفسها، ومشددا على ضرورة الاعتناء بهذه التركيبة حتى تستمر لمدة أطول.
وتوقَّع المتحدث نفسه أن يحقق المنتخب المغربي مركزا مشرفا في بطولة إفريقيا المقبلة، وفي إمكانه حتى التتويج بها في حال مواصلة العمل بالشكل نفسه، لما يمتلكه من قدرات وفنيات متميزة في جميع المراكز.
ولم تفت أوغبادي الفرصة في حديثه للجريدة دون التنويه بعمل المدرب السلامي، إذ اعتبره مدربا ناجحا في الإشراف على هذا الفريق الشاب والاعتناء به بشكل جيد، مشيرا إلى أن تتويجه بلقب كأس إفريقيا للمحليين أمام منتخب نيجيريا العام الماضي لم يأت بالصدفة، بل نتيجة اشتغاله بطريقة صحيحة.
وكان المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة فاز في ثلاث مباريات ضمن فعاليات الدوري الدولي في تركيا؛ أمام كل من المنتخب البيلاروسي بهدف دون رد، والمنتخب الأوغندي بأربعة أهداف لواحد، ومنتخب الكاميرون في ثالث مبارياته بهدفين لواحد، وهي المباراة التي جرت الجمعة الماضي.