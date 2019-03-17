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كُتّاب وآراء
فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من "مان يونايتد"
حذر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، من صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال، في الوقت الذي ابرز فيه الطريقة التي تأهل بها لهذا الدور على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال فالفيردي، خلال مؤتمر صحفي، "لقد اقتنص مانشستر يونايتد بطاقة التأهل من عقر دار باريس سان جيرمان، وبعد أن كان خاسرا لمباراة الذهاب بهدفين، وعانى من غيابات كثيرة في مباراة الإياب. الفريق يقدم سلسلة من النتائج الجيدة، ويجب توخي الحذر لأنه فريق لا يستسلم أبدا".
وكان "مان يونايتد" قد خسر مواجهة الذهاب على ملعبه "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين، قبل أن يسقط الفريق الباريسي في عقر داره بـ1-3 وبسيناريو مثير، ليخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية.
ووصف المدرب الباسكي يونايتد بـ"الفريق التاريخي في أوروبا والعالم"، وتنبأ بمواجهتين صعبتين ومفتوحتين وممتعتين، ولهذا فهو "يرفض نغمة أن فريقه المرشح الأبرز للتأهل"، بتعبيره.
وأضاف إرنستو فالفيردي: "لقد تأهلنا لدور الثمانية في دوري الأبطال، وجميع الفريق لديها طموحات كبيرة واستحقت التأهل لهذه المرحلة".