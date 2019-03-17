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الرئيسية | رياضة | بركان وأكادير تتشبثان بالانتصار في "كأس الكاف"

بركان وأكادير تتشبثان بالانتصار في "كأس الكاف"

بركان وأكادير تتشبثان بالانتصار في "كأس الكاف"
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 17 مارس 2019 - 08:40

أكد ميغيل غاموندي، مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، صعوبة المباراة الحاسمة التي تنتظر الفريق السوسي، اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يطمح الحسنية إلى التأهل إلى دور ربع نهائي المسابقة.

وقال غاموندي، خلال اللقاء الإعلامي الذي يسبق المواجهة، إن المباراة ستكون صعبة جدا على رفاق العميد جلال الداودي، بالنظر إلى الضغوط الممارسة عليهم، وحاجة "غزالة سوس" إلى الفوز ولا شيء غيره، فيما سيخوض النهضة البركانية المواجهة بدون ضغوط، حيث ليس لديه ما يخسره.

وأضاف مدرب الحسنية أن الهزيمة القاسية للفريق البركاني في المباراة الأخيرة أمام الرجاء ستزيد من صعوبة النزال، مشيرا إلى أن فريقه مطالب بالهجوم والبحث عن التسجيل. وأكد أنه يثق كثيرا في قدرة لاعبيه للتعامل مع مجمل فترات المباراة بذكاء كبير، والحفاظ على طريقة اللعب المعروفة على الحسنية، إضافة إلى روح المجموعة قصد حسم النقاط الكاملة للمباراة.

منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، قال إن فريقه مطالب برد الاعتبار خلال هذا النزال، بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها قبل أيام أمام الرجاء الرياضي، من خلال العمل على الخروج من المواجهة بنتيجة جيدة.

وأوضح مدرب النهضة البركانية أن رفاق العميد محمد عزيز سيخوضون المباراة بجدية، كما كان عليه الحال في جميع المباريات السابقة، رغم ضمان تأهلهم إلى دور ربع نهائي المسابقة، وفي تحدّ لبعض الإرهاق الذي خلفه تراكم المباريات وكثرة التنقلات خلال الأسابيع الأخيرة.

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