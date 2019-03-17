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كُتّاب وآراء
المغربي عبد الرزاق حمد الله يتزعم هدافي السعودية
واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم "النصر" السعودي، تألقه بعدما سجل "سوبر هاتريك" في شباك "الوحدة"، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتمكن حمد الله من اعتلاء صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 21 هدف، متفوقا عن الكاميروني مهاجم فريق "التعاون"؛ صاحب 19 هدف في الدوري.
وشهدت المباراة، التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف للاشيء، أفضلية لفريق النصر الذي تمكن مهاجمه حمد الله من افتتاح التسجيل في الدقيقة 8 من المباراة، عن طريق ركلة جزاء، بعد عرقلته من حارس مرمى "الوحدة".
وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي نور الدين أمرابط أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.
وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه، حيث نجح حمدالله في تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان الغنام، ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الخصم.
وعاد حمد الله، في الدقيقة الـ61 من المباراة، لإضافة الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس، ليخترق دفاع "الوحدة" ويضع الكرة في شباك الحارس عبد الله الجدعاني.
وعند الدقيقة 87 اختتم حمدالله أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة من زميله النيجيري أحمد موسى؛ ليواجه المرمى ويسكنها بنجاح في مرمى "الوحدة".
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "النصر" إلى 55 نقطة، في المركز الثاني وبفارق نقطة عن "الهلال" المتصدر، فيما تجمد رصيد "الوحدة" في 36 نقطة؛ في المركز السادس من ترتيب الدوري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
انا لا اعاتبك على عدم قبول دعوة المدرب المغربي و لكن اعاتبك انك لم تلبي نداء الوطن من ناحية و لكن لك كل الحق و انا معاك و اساندك لانك تستحق ان تكون في مونديال روسيا عكس بعض اللاعبين الدين كانوا غاءبين عن التنافسية.
اما بالنسبة لهدا الموسم فقد ابنت عن علو كعبك و انك لاعب من طراز رفيع و مهاجم قناص اتمنى لك مسيرة موفقة.