رومان سايس يقود فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي رومان سايس فريقه وولفرهامبتون إلى تحقيق إنجاز تاريخي لم يتكرر منذ 21 سنة بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تمكن رفقة زملائه من الإطاحة بفريق مانشستر يونايتد من ربع النهائي.

وتمكن وولفرهامبتون بمشاركة أساسية من المدافع المغربي سايس من بلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور واحد وعشرين سنة على آخر مرة حقق فيها البلوغ إلى المربع الذهبي.

وجاء تأهل فريق الذئاب على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما فوق أرضية ملعب "المولينو" بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق رفاق رومان سايس فوزهم الثالث على التوالي في مسابقة الكأس للمرة الأولى منذ 16 سنة (فبراير 2003).

وشهدت المواجهة تألقا لافتا للمدافع المغربي الذي أشركه المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، معتمدا على خدماته في الخط الخلفي بعدما قرر اللعب بخطة 3-5-2 مع تكليف سايس بمهام قلب الدفاع عندما تصبح الكرة بحوزة الخصم، فيما يتحول إلى ظهير لحظة بناء أصحاب الأرض لهجماتهم.

وللمرة الأولى بعد مرور 46 سنة يتجرع الشياطين الحمر مرارة الهزيمة في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق وولفرهامبتون، كما فشل المان يونايتد في تذوق حلاوة الانتصار لمباراتين على التوالي للمرة الأولى تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

وقدم مدافع أسود الأطلس أداء متميزا خلال الدقائق التسعين التي خاضها، بعدما تألق في الخط الدفاعي لفريقه حيث أشركه مدربه في مباريات سابقة كلاعب وسط، وتمكن الصخرة المغربية أمام الشياطين الحمر من استعادة 6 كرات عن طريق الدحرجة، كما تصدى لـ5 هجمات من الخصم، وربح نزالا ثنائيا، ومنح قوة وصلابة دفاعية لفريقه.

واختير اللاعب المذكور كأفضل مدافع من جانب فريقه بعدما حصل على تقييم 7.1 نقطة، عقب أدائه في المباراة التي شهدت تسجيل المكسيكي راؤول خيمنيز للهدف الأول لناديه في الدقيقة 70، قبل أن يضيف لاعب الوسط البرتغالي ديوغو غوتا الهدف الثاني بعد مجهود فردي في الدقيقة 76، بينما قلص ماركوس راشفورد النتيجة للزوار في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وعقب هذا الفوز لحق رومان سايس ورفاقه بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي: مانشستر سيتي، وواتفورد، في انتظار تحديد الطرف الرابع في المربع بين مفاجأة الموسم فريق ميلوال، المنتمي للقسم الثاني، الذي سيواجه برايتون آند هوف ألبيون.