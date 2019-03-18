إدارة الفتح تحفز اللاعبين ماديا لتفادي "الكارثة"

أوعنا بلعيد

قرر المكتب المسير للفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم دعم لاعبي الفريق ماديا بمنحة خاصة من أجل تحفيزهم على تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية خلال ما تبقى من عمر الدوري المغربي الاحترافي.

وكانت إدارة الفتح قد خصصت منحة خاصة لعناصر الفريق لتحفيزهم على تحقيق الانتصار خلال مباراتهم أمام المغرب الرياضي التطواني، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن مجريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المغربي.

واجتمع المكتب المسير للفتح الرباطي مع اللاعبين بحر هذا الأسبوع خلال حفل عشاء، وحصل لاعبو الفريق على وعود بالاستفادة من منحة مهمة، بغية الرفع من معنوياتهم من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، ما سيخول للمجموعة تسلق المراتب وتفادي الهبوط إلى القسم الثاني بعد موسم لم يرق إلى مستوى التطلعات.

ولم يستفد فريقا الفتح الرباطي ومضيفه المغرب التطواني من نتيجة المباراة التي جمعت بينهما فوق أرضية ملعب "سانية الرمل"، بعد حصول كل منهما على نقطة يتيمة، حيث بقي "MAT" في المركز الرابع عشرة برصيد 22 نقطة، بينما يقبع "FUS" في المركز الـ12 بـ24 نقطة.

ورغم النتائج السلبية التي حققها الفريق الرباطي الموسم الحالي، بعدما تكبد مرارة الهزيمة في 8 مباريات وتعادل في سبع وانتصر فقط في 5 لقاءات، فقد قررت إدارة النادي تجديد ثقتها في المدرب وليد الركراكي والإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الحالي.