مدرب الجيش الملكي يطالب بحماية نجم الفريق

أوعنا بلعيد

أبدى الإسباني كارلوس ألوس، مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، إعجابا كبيرا بإمكانات لاعب فريقه إبراهيم البزغودي وبالمستوى الذي يقدمه رفقة المجموعة خلال المباريات التي يخوضها في مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

وحسب مصادر عسكرية، فقد طلب المدرب الإسباني من إدارة الفريق تجديد عقد المهاجم البزغودي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتأمين بقائه رفقة المجموعة لمواسم أخرى وعدم السماح له بالخروج في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق المصادر نفسها، فإن رغبة الإسباني ألوس جاءت بعد مشاهدته للدور الكبير الذي يلعبه المهاجم المذكور داخل المجموعة، وبحكم المستوى المقدم من طرفه فوق أرضية الملعب وطريقة قيادته للخط الهجومي والخبرة التي راكمها.

كما طلب المدرب من إدارة الفريق استعادة اللاعبين المعارين الذين غادروا الفريق خلال الانتقالات الماضية، وفي مقدمتهم محمد الفقيه المعار لنادي يوسفية برشيد، وتوفيق أجروتن المعار لمولودية وجدة.

ويرى مدرب الجيش الملكي أن مكان الفقيه وأجروتن ضمن تشكيلة الفريق العسكري بعد تألقهما بشكل لافت الموسم الحالي رفقة يوسفية برشيد والمولودية الوجدية، مستغربا في الوقت ذاته السماح لهما بالمغادرة إبان إشراف محمد فاخر على قيادة تداريب الفريق.

ويحتل الفريق العسكري الرتبة 7 في الترتيب العام بعد مرور 21 جولة، برصيد 28 نقطة، بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل وانهزم في مثلها.