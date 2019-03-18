الشنتوف يقرر الرحيل عن الرجاء نهاية الموسم

أوعنا بلعيد

يرتقب أن يعقد محمد الشنتوف، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اجتماعا رفقة جواد الزيات، رئيس النادي الأخضر، خلال الأيام القادمة، من أجل مناقشة إمكانية رحيله عن النسور الخضر في الانتقالات الصيفية المقبلة التي ستضع حدا لمسيرته مع الكتيبة الرجاوية.

وأصبح الحارس المذكور قريبا من مغادرة أسوار الرجاء الرياضي خلال الانتقالات المقبلة لخوض تحد جديد، ما سيخول له الظفر بدقائق لعب أكثر عكس ما يحصل معه في الوقت الحالي مع فريقه الرجاء الذي يعتمد على خدماته كحارس ثالث خلف الحارس الأساسي أنس الزنيتي وبديله محمد بوعميرة.

وعلمت هسبريس من مصادر رجاوية أن محمد الشنتوف أصبح محط اهتمام العديد من الأندية الوطنية التي ترغب في الاستفادة من خدماته خلال مرحلة الانتقالات المقبلة، لا سيما أنه يعتبر الحارس الثالث في فريق الرجاء، ما سيسهل عليها مأمورية ضمه إلى صفوفها بحكم رغبته التي تتجلى في حجز مركزه الأساسي والظفر بدقائق لعب أكثر.

وكان الحارس الشنتوف قريبا من اللحاق بفريق الكوكب المراكشي على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي، قبل أن تتراجع إدارة الرجاء عن إتمام الصفقة في آخر لحظة، بعدما علمت أن رحيله سيدفع الفريق إلى الاعتماد على خدمات أنس الزنتيني ومحمد بوعميرة فقط في كأس الاتحاد الإفريقي ولن يكون مسموحا لها بإضافة اسم حارس ثالث للائحة الخضر.