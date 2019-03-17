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الرئيسية | رياضة | الجامعة تمنع الوردي من العودة مع الرجاء للمغرب

الجامعة تمنع الوردي من العودة مع الرجاء للمغرب

الجامعة تمنع الوردي من العودة مع الرجاء للمغرب
أوعنا بلعيد
الأحد 17 مارس 2019 - 12:38

سيشد زكرياء الوردي، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، الرحال صوب كينشاسا الكونغولية مباشرة بعد نهاية مباراة ناديه أمام أوتوهو ديو، ممثل الكونغو برازافيل، اليوم الأحد، برسم الجولة الأخيرة عن دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطلبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من لاعب الرجاء الالتحاق بكينشاسا مباشرة من الكونغو برازافيل، دون أن يضطر إلى العودة مع بعثة فريقه إلى المغرب ليسافر بعدها في اليوم نفسه مع بعثة المنتخب الأولمبي إلى الكونغو الديمقراطية.

وقررت الجامعة تفادي إرهاق اللاعب الوردي قبل ثلاثة أيام من موعد مواجهة المنتخب المغربي الأولمبي لنظيره الكونغولي، خلال المواجهة التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل برسم الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا أقل من ثلاثة وعشرين سنة وإلى أولمبياد طوكيو 2020.

وارتأى الجهاز سالف الذكر أن يجنب اللاعب الوردي تعب السفر وإرهاقه بحكم أن عودته مع الرجاء إلى المغرب في ساعة مبكرة من يوم غد الإثنين وسفره في اليوم نفسه مع بعثة المنتخب الأولمبي إلى الكونغو الديمقراطية سيساهم في إرهاقه مما سيؤثر على مستواه فوق أرضية الميدان، لا سيما أنه من بين الأسماء المعول عليها لقيادة الأشبال إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الخصم، قبل لقاء الحسم في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعد أربعة أيام.

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