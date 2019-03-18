شالكه يكشف سبب غياب حارث عن مباراة لايزبيغ

أوعنا بلعيد

كشف فريق شالكه الألماني لكرة القدم عن سبب غياب الثنائي المغربي أمين حارث، والجزائري نبيل بن طالب، عن المباراة التي جرت أمام لايبزيغ، ضمن مجريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة البوندسليغا، التي عرفت هزيمة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأوضح شالكه عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "تويتر" سر غياب الثنائي عن المباراة التي احتضنها ملعب" فيليتنس أرينا"، حيث حالت الإصابة التي تعرض لها أمين حارث خلال مران الفريق دون مشاركته في هذه المواجهة المهمة التي كان يعول عليها الفريق من أجل تحقيق الانتصار والهروب من مركزه الحالي.

وغاب النجم الجزائري بن طالب بعد استمرار معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ، ما تسبب في حرمانه من خوض اللقاء الذي عرف هزيمة الفريق المضيف بهدف نظيف من توقيع اللاعب تيمو فيرنر في الدقيقة 14.

ويقدم شالكه موسما كارثيا في مسابقة الدوري الألماني الممتاز بعدما حقق الفوز في ست مباريات فقط، بينما تعادل في 5، وتكبد مرارة الهزيمة في 15 مباراة.

وهزيمة أمس هي الخسارة الأولى لهوب ستفينز الذي تولى تدريب الفريق أول أمس الجمعة، خلفا لدومينيكو تيديسكو الذي أقيل من منصبه يوم الخميس الماضي بسبب تذبذب النتائج.

واحتفظ المدرب الجديد لشالكه بورقة حمزة منديل ضمن دكة البدلاء ولم يشركه خلال المواجهة التي فشل الفريق فيها وعجز عن تحقيق النقاط الثلاث، ليصبح بذلك على بعد 3 نقاط فقط من فريق شتوتغارت صاحب المركز السابع عشر، الذي سيحتم على صاحبه خوض مباراتين ذهابا وإيابا نهاية الموسم مع المحتل للمرتبة الثالثة في الدرجة الثانية من أجل ضمان البقاء أو النزول إلى القسم الثاني.

وعقب هذا السقوط الجديد لفريق شالكه، رفع لايبزيج رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد أصحاب الأرض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

يشار إلى أن الناخب المغربي هرفي رونار، مدرب الأسود، وجه الدعوة لأمين حارث ضمن قائمته النهائية التي ستخوض مباراتي المالاوي ضمن التصفيات الإفريقية، والأرجنتين وديا، بينما تم استدعاء حمزة منديل من قبل الهولندي مارك فوت، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي الذي سيلاقي نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.