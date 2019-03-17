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الرئيسية | رياضة | الرجاء يدك شباك أوتوهو ويغادر كأس "الكاف"

الرجاء يدك شباك أوتوهو ويغادر كأس "الكاف"

الرجاء يدك شباك أوتوهو ويغادر كأس "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 17 مارس 2019 - 15:55

غادر فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من دور المجموعات، رغم تمكنه من العودة بنتيجة الفوز، على حساب مضيفه أوتوهو الكونغولي، برباعية لواحد، في مباراة الجولة الأخيرة من هذا الدور.

واتسمت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، بسيادة الحذر من عناصر الفريقين، مع تكافؤ في اللعب واستحواذ الكرة، إذ بحث أبناء المدرب باتريس كارتيرون، عن إيجاد بعض الثغرات في الخط الخلفي للفريق الكونغولي، على غرار كرة سفيان رحيمي، في حدود الدقيقة العاشرة.

وحاولت العناصر الكونغولية، البحث عن تجاوز مدافعي الفريق المغربي، بالاعتماد على الكرات الطويلة، قبل أن يتمكنوا من هز شباك الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، في حدود الدقيقة 18، عن طريق تسديدة قوية من رجل اللاعب ديفي بيسيكي، فيما كان رفاق هذا الأخير، قريبين من إضافة الهدف الثاني، بفعل الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها رفاق عبد الإله الحافيظي.

وأتيحت أبرز فرصة للتهديف للفريق البيضاوي، في حدود الدقيقة 29، بعد أن ضيع اللاعب سفيان رحيمي، كرة هجومية كانت مواتية لإدراك التعادل، قبل أن يتمكن محمود بنحليب، من تحقيق ذلك في حدود الدقيقة 41.

وفي الوقت الذي تسير مجريات الجولة الأولى نحو نهايتها، تمكن الفريق المغربي من تعزيز النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة 44، عن طريق المدافع سند الورفالي، لتنهي صافرة الحكم كاساما، تفاصيل الشوط الأول بفوز الرجاء بهدفين لواحد.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تفنن أبناء المدرب باتريس كارتيرون، خلال دقائق الثلث الأول من الشوط الثاني، في تضييع العديد من الكرات الهجومية التي كانت سانحة للتهديف، بعد أن أتيحت بعض الفرص الهجومية، لكل من زكرياء حدراف وعبد الإله الحافيظي.

وفي حدود الدقيقة 67، تمكن المهاجم أيوب ناناح، من إضافة الهدف الثالث للرجاء، لتتحول أعين مكونات الفريق البيضاوي نحو ملعب أدرار بأكادير، لتترقب مايحدث في الأطوار الأخيرة من مباراة الحسنية ونهضة بركان، قبل أن يضيف محسن ياجور، الهدف الرابع، غير أن كل ذلك لم يكن كافيا للتأهل، بعد فوز الحسنية على نهضة بركان.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - وجدي الأحد 17 مارس 2019 - 16:28
حظ أوفر للعالمي الكوني.الرجاء مكانه ليس بالكاف بل بالعصبة الموسم المقبل انشالله. لولا التحكيم لكانت الرجاء متصدرة لهده المجموعة. مباراة بركان والحسنيةفي الرباط.المهم استراحة محارب للفريق العالمي
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12
2 - Ramzi الأحد 17 مارس 2019 - 16:33
السبب مباراة بركان و ما صاحبها من تحيز الحكم لبركان، ارادو إزاحة الرجاء من طريقهم للفوز بالكأس هههه، هيهات هيهات للفوز بالكأس يجب أن تلعب كورة لا ان تنتظر مساعدات من الحكم، خروجكم قريب على يد التوانسة او الزمالك
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-12
3 - طارق 004 الأحد 17 مارس 2019 - 16:36
الرجاء ضيع التأهل لما تعادل أما الفريق الكونكولي هنا
و سلطة القجع كعادتها كانت العنوان الأبرز بإهداء أكادير الفوز علاوة على ذلك عدم إعطاء الرجاء 3 نقط أمام بركان
وها حنا غا نشوفوهم ب 2 في دور الربع Solo RAJA
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-24
4 - hafid الأحد 17 مارس 2019 - 16:36
الرجاء أضهر في دور المجموعات أنه فريق ضعيف ودون المستوى خصوصا الحافيضي لاعب عادي ولا يليق بمكانة الرجاء. النهضة والحسنية يستحقان التأهل
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-1
5 - عبد الصمد الأحد 17 مارس 2019 - 16:38
الرجاء العالمي فريق كبير وغادر منافسة الكاف كبيرا وبشرف وبروح رياضية عالية بدون الحاجة للحكام والتحكيم؛ والأخطاء التحكيمية المتعمدة هي من أقصت الرجاء؛ على العموم اللهم الإقصاء بشرف أو التأهل بمساعدة التحكيم، ومكانة الرجاء بالتشومبيونزليغ وليست الكاف.
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-8
6 - مريريكشي الأحد 17 مارس 2019 - 16:38
فريق الرجاء البيضاوي كبير وإن لم يتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وقد أبان على ذلك في مباراة اليوم. الشيء الغريب أنه إستطاع تسجيل إحدى عشر هدفا في مبارتين متتالية خارج القواعد . إذن أين الخلل ؟ أفتوني يا أهل علم الكرة المستديرة إن كنتم تعلمون
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12
7 - ولد البلاد الأحد 17 مارس 2019 - 16:50
النسر العالمي يستفيق ,ويحلق عاليا ,وينتفض,ويضرب بقوة ,هذا هو الرجاء رغم انه غادر البطولة الا انه اتبث انه عالمي بحق.لا داعي للبكاء على ما ضاع ,الا انه يجب ان يصحح ما وقع فيه من اخطاء ادت الى خروجه من الكاف.المدرب يتحمل جزءا كبيرا في الاقصاء,ويجب البحث عن قلب هجوم قناص حقيقي واعادة النظر في بعض اللاعبين :كزكرياء حدراف _الحافيظي .........!!!!? بالتوفيق للعالمي في البطولة .ونتمنى ان تكون نهضة بركان وحسنية اكادير في الموعد ونراهما او احدهما في النهائي ان شاء الله.
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9
8 - عرباوي ميمون الأحد 17 مارس 2019 - 16:51
الرجاء هي التي كانت تتأهل و ليس فرق التي كان الحكم هو سيد المبارة بركان هزلت اللعبة فسدت و ينخرها فساد اللعبة اصبحت من له امه في العرس هو من يتأهل اش من كرة اضحوكة و الكل يعلم ما جرى رغم توقيف الحكم او اعدامه لا ينفع باي شيء اردتم ان تحرموا فريق العالمي لانه صعب عليكم ..... شوهة كرة دل و العار .
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2
9 - موحا الأحد 17 مارس 2019 - 16:58
حظ موفق للرجاء البيضاوي و الوداد يشرف الكرة المغربية بتوفيق للوداد
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3
10 - hassan77 الأحد 17 مارس 2019 - 17:00
مبرك للفريق السوسي ليبغى التاءهل اخدم بكري السفينة تمشي وال......تنبح
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10
11 - Said الأحد 17 مارس 2019 - 17:06
بكل عقلانية. الرجاء أقصي منذ أن بدأ اللاعبون يتصرفون بصبيانية. منذ أن نسي اللاعبون أن الفريق أكبر منهم بكتير. منذ أن عجزت الإدارة عن ضبط الأجواء. منذ أن ارجعوا النتائج السلبية إلى أخطاء الحكام و الملعب و و و.. خلاص الرجاء حصد الاقصاء الدي زرعه بنفسه.
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12
12 - Moul Ne3na3e الأحد 17 مارس 2019 - 17:23
الصراحه التي ما من بعدها صراحه, ان الغريق البركاني قام باهداء فوز للفريق الاكاديري , لقد شاهدت المقابله....اسوء مقابله... اقسم بالله العلي العظيم الذي شانه عظيم ان الحسنيه لا تستحق الفوز واقسم بالله العلي العظيم ان بركان لم ترد التسجيل من فرص سهله جدا ثم قامت بركان بقتل المباراه, بتضييع الوقت و لعب الكراه العاليه التي لا جدوى منها. اقسم بالله العلي العظيم ان كان هناك رغبه من حسنيه من نهضه بركان لمساعده حسنيه اكادير ولو انهم حاولوا في الشوط الاول لابعاد الشبهات لكن هيهات... نعرف كيف يلعب فريق لادراك التعادل وكيف يلعب الفريق الذي يكون مرتاح في النتيجه...
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-5
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