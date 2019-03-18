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كُتّاب وآراء
قبل ودية الأرجنتين .. دعوات لإبهار ميسي وإحياء "فُرْجة" المونديال
دعت مجموعة من الجماهير المغربية إلى الحضور بكثافة إلى مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الأرجنتين الودية، المقررة يوم 26 مارس الجاري بمدينة طنجة، بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثالثة إلى المغرب.
ونادت الجماهير المغربية بضرورة الالتفاف حول المنتخب المغربي، خلال هذه المباراة الودية، تحفيزا للعناصر الوطنية من جهة، قبل موعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة بمصر صيفا، خاصة أن هذه المواجهة اختير لها أن تكون إعدادية للبطولة القارية، وهي فرصة أيضا لدعم اللاعبين الجدد في صفوف المنتخب، بعد المناداة عليهم لأول مرة في تشكيل الناخب الوطني هيرفي رونار.
ومن جهة أخرى، يتطلع الجمهور المغربي إلى ملاقاة النجم العالمي ليونيل ميسي، والذي سيحضر لثالث مرة إلى مدينة طنجة، وإضفاء جو احتفالي كالذي عاشه "الأسود" مع الجماهير في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، عندما حضر الآلاف من المناصرين إلى ثلاث مدن روسية.
وانبهر كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب البرتغالي و"يوفنتوس" الإيطالي، بالعدد الكبير من الجماهير المغربية في ملعب "لوجينكي" بالعاصمة الروسية موسكو، على الرغم من الخسارة بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، عندما امتلأت جنبات الملعب بعدد غفير من المرافقين للمنتخب في هذه الرحلة.
وتصر الجماهير على الحضور بعدد محترم بمدينة طنجة، ملبية دعوة الجامعة الملكية لكرة القدم التي ستطلق تذاكر المباراة انطلاقا من يوم الاثنين المقبل بمجموعة من نقاط البيع، معولة على دعم رفاق النجم المغربي حكيم زياش، وتحقيق نتيجة إيجابية ستسهم معنويا في التحضير الجيد لكأس إفريقيا.
وسَيُحط ميسي الرحال بالمغرب لثالث مرة، حيث سبق أن حضر مع "برشلونة" الإسباني لمرتين إلى مدينة طنجة، حيث خاض مباراة ودية أمام الرجاء البيضاوي سنة 2012، وشهدت هزيمة الفريق المغربي بثمانية أهداف نظيفة، سجل منها ثلاثة أهداف، في الدقائق الـ34 والـ38 والـ45 من الشوط الأول، في مباراة استعراضية حضرها جمهور غفير.
وعاد "البرغوث" الأرجنتيني إلى المدينة نفسها، الصيف الماضي، إذ قاد فريقه إلى التتويج بلقب كأس "السوبر" الإسباني شهر غشت الماضي أمام "إشبيلية"، بعد بفوز ناديه بهدفين لهدف واحد، حيث أسهم بتمريرة حاسمة في الهدف الثاني، عندما مرر كرة للفرنسي عصمان ديمبيلي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيسافر إلى مالاوي من أجل مواجهة منتخبه المحلي يوم 22 مارس الجاري، برسم آخر جولات إقصائيات "كان 2019"؛ فيما سيعود مباشرة إلى مدينة طنجة من أجل مواجهة منتخب "الطانغو" وديا.