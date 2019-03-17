24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)

  2. الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  3. ندوة دولية تناقش "الأمازيغية والحركات الاجتماعية" (5.00)

  4. ندوة تقارب دور اللغات الحية في إصلاح التعليم (5.00)

  5. ضخ استثمار مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الغاني مايكل إيسين يلتحق بالدوري الأذربيجاني

الغاني مايكل إيسين يلتحق بالدوري الأذربيجاني

الغاني مايكل إيسين يلتحق بالدوري الأذربيجاني
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 مارس 2019 - 21:48

أعلنت وكالة الأنباء الأذربيجانية "أزتاج" تعاقد اللاعب الدولي الغاني الشهير مايكل إيسين، رسميا، مع نادي "صبائل باكو" الأذربيجاني لكرة القدم، أحد أبرز النوادي في البطولة الممتازة.

وأضاف المصدر أن النادي الأذربيجاني وقع عقدا احترافيا مع مايكل إيسين، البالغ 36 سنة ،الذي جاور الكثير من النوادي العالمية المعروفة مثل ريال مدريد وتشيلسي الأنجليزي، وأس ميلان الإيطالي وأوليمبياكوس اليوناني باستيا الفرنسي.

ويمتد العقد مع نادي العاصمة الأذربيجانية لسنة ونصف السنة، وينص على أن يعمل إيسين، كذلك، ضمن طاقم المدربين لفريق صبائل تحت 19 عاما، بعدما التحق بالفريق في "صفقة حرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.