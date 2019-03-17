الغاني مايكل إيسين يلتحق بالدوري الأذربيجاني

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وكالة الأنباء الأذربيجانية "أزتاج" تعاقد اللاعب الدولي الغاني الشهير مايكل إيسين، رسميا، مع نادي "صبائل باكو" الأذربيجاني لكرة القدم، أحد أبرز النوادي في البطولة الممتازة.

وأضاف المصدر أن النادي الأذربيجاني وقع عقدا احترافيا مع مايكل إيسين، البالغ 36 سنة ،الذي جاور الكثير من النوادي العالمية المعروفة مثل ريال مدريد وتشيلسي الأنجليزي، وأس ميلان الإيطالي وأوليمبياكوس اليوناني باستيا الفرنسي.

ويمتد العقد مع نادي العاصمة الأذربيجانية لسنة ونصف السنة، وينص على أن يعمل إيسين، كذلك، ضمن طاقم المدربين لفريق صبائل تحت 19 عاما، بعدما التحق بالفريق في "صفقة حرة".