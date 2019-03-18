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كُتّاب وآراء
رسميا .. تأجيل ديربي الرجاء والوداد في أبوظبي
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الاثنين، تأجيل مباراة "الديربي البيضاوي" بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي إلى موعد لاحق ، بناء على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناديين معا.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الموعد المقرر مسبقا يتزامن مع تحضيرات المنتخب المغربي لمباراته الودية مع المنتخب الأرجنتيني، التي ستقام يوم 26 مارس الحالي.
وكان من المقرر إقامة "ديربي استعراضي للرجاء والوداد" على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يوم السبت الموافق 23مارس الجاري.
وأضاف المجلس نفسه أنه سيجرى تحديد موعد جديد للمقابلة، في الأيام، القادمة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد وقع، في فبراير الماضي، اتفاقية تعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دعما لخطط تبادل الخبرات الرياضية، وتعزيز الشراكات وتنظيم المباريات.