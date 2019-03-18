الملاكمون المغاربة يشدون الرحال إلى الخرطوم

هسبريس - و.م .ع

يشارك المنتخب المغربي للملاكمة في منافسات البطولة العربية، بدورتها الثالثة، التي ستحتصنها العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة أن "الفريق الوطني المشارك في هذه التظاهرة العربية يتشكل من أسماء أبانت عن إمكاناتها التقنية وجدارتها في حمل القميص الوطني".

وتضم لائحة المنتخب المغربي، عماد أزروي (وزن 52 كلغ) والمهدي جماري (وزن 56 كلغ) ورضا أضرار (وزن 60 كلغ) وحمزة ربيعي (وزن 64 كلغ).

كما يخوض المنافسات طعشي سفيان (وزن 69 كلغ) وأيوب معني (وزن 81 كلغ) ، بتأطير من المدربين كراسي بن داود ومنير البربوشي؛ المدير التقني للمنتخبات الوطنية.