24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسف المرابط .. طنجاوي يتنفس "غراما" بهواية تربية طيور الزينة
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- احتجاج دكاترة الوظيفة
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)
- "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي" - (104)
- مسيرة دكاترة الوظيفة العمومية بالرباط تتشبث بالإدماج في الجامعات - (77)
- "البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة - (73)
- مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟ - (65)
- وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملاكمون المغاربة يشدون الرحال إلى الخرطوم
يشارك المنتخب المغربي للملاكمة في منافسات البطولة العربية، بدورتها الثالثة، التي ستحتصنها العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة أن "الفريق الوطني المشارك في هذه التظاهرة العربية يتشكل من أسماء أبانت عن إمكاناتها التقنية وجدارتها في حمل القميص الوطني".
وتضم لائحة المنتخب المغربي، عماد أزروي (وزن 52 كلغ) والمهدي جماري (وزن 56 كلغ) ورضا أضرار (وزن 60 كلغ) وحمزة ربيعي (وزن 64 كلغ).
كما يخوض المنافسات طعشي سفيان (وزن 69 كلغ) وأيوب معني (وزن 81 كلغ) ، بتأطير من المدربين كراسي بن داود ومنير البربوشي؛ المدير التقني للمنتخبات الوطنية.