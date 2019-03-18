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كُتّاب وآراء
تقليد سيميوني يجرّ رونالدو إلى جلسة انضباطية
يواجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي اجراء انضباطيا بسبب احتفاله عقب تسجيل أحد أهدافه الثلاثة في الانتصار 3-0 على اتليتيكو مدريد الاسباني، في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاسبوع الماضي.
وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إن اللاعب البرتغالي سيواجه جلسة استماع، يوم الخميس المقبل، بسبب "تصرف غير لائق" خلال مباراة إياب الدور 16، حيث اكمل يوفنتوس الانتصار 3-2 في مجموع المباراتين.
واصدر رونالدو اشارة مشابهة لتلك التي قام بها دييغو سيميوني، مدرب اتليتيكو، اثناء احتفاله بهدف التقدم لفريقه في مباراة الذهاب بان استدار باتجاه الجماهير ووضع يديه على سرواله.
وتم تغريم سيميوني مبلغ 20 الف يوروبسبب الواقعة، لكن لم يتم ايقافه عن إدارة مباراة الإياب. وسيواجه يوفنتوس منافسه اياكس امستردام في دور الثمانية للبطولة القارية.