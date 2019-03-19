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الرئيسية | رياضة | الإصابة تهدد زياش بالغياب عن "أسود الأطلس"

الإصابة تهدد زياش بالغياب عن "أسود الأطلس"

الإصابة تهدد زياش بالغياب عن "أسود الأطلس"
هسبورت ـ محمد أبوخصيب*
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 04:17

صار المحترف المغربي بنادي أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش قاب قوسين أو أدنى من الغياب عن مباراتي المنتخب الوطني أمام كل من مالاوي والأرجنتين، نهاية مارس الجاري، ومباراة ذهاب دوري الأبطال أمام يوفنتوس، بعدما خرج مصابا خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أزد ألكمار، أمس الأحد، ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري الهولندي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وغاب زياش عن مباراة فريقه الأخيرة، الأربعاء الماضي، أمام "بي أي سي زفولة" في "الإرديفيزي"، بسبب إصابة ألمت به على مستوى الساق، قبل أن تعاوده الآلام نفسها ويغادر مباراة أمس عند حدود الدقيقة 22 من مجريات الشوط الأول.

ويرتقب أن يكشف الجهاز الطبي للنادي الهولندي، خلال الساعات القليلة المقبلة، مدى حجم إصابة الدولي المغربي ومدة غيابه عن الميادين، والتي ستحدد مصير مشاركته مع النخبة الوطنية في اللقاءين المذكورين.

يذكر أن الإصابات تلاحق كتيبة "الثعلب" الفرنسي الذي اضطر إلى تعويض غياب نجم نادي شالكه الألماني أمين حارث بوسط ميدان الوداد وليد الكرتي للسبب ذاته، فيما تحوم الشكوك حول غياب نصير مزراوي، زميل زياش بالفريق، بسبب تعرضه للإصابة في وقت سابق.

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