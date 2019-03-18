ميسي يلتحق بالمنتخب الأرجنتيني قبيل وديّة المغرب

هسبريس - ا ف ب

التحق ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، الاثنين، ببعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في مدريد، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب، ستشهدان عودته إلى صفوفه للمرة الأولى منذ مونديال 2018.

وغداة تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس (4-1) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، انضم أفضل لاعب في العالم إلى زملائه في المنتخب، حسب صور نشرت عبر حساب الأخير على "تويتر"، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد.

وغاب نجم الفريق الكاتالوني عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وسيعود إلى تشكيلة تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس الجاري على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لأتلتيكو مدريد، وضد المغرب في الـ26 من الشهر نفسه في طنجة.

وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو والسابع من يوليو المقبلين.