"ابتدائية الرباط" تقرر إخلاء سبيل مشجعين رجاويين

محمد أبو خصيب*

قضت ابتدائية الرباط، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل عدد من المشجعين الرجاويين، الذين تم القبض عليهم على خلفية الأحداث التي صاحبة مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي بالرباط، نهاية فبراير الماضي، برسم الجولة 19 من الدوري الاحترافي.

وجاء قرار المحكمة بالحبس الموقوف التنفيذ في حق جل المتهمين، وذلك بعد جلسات ماراطونية عرفت مجموعة من الأحداث والتطورات صاحبت الملف إلى نهايته، والذي توبع به 23 متهما من بينهم 10 قاصرين.

يذكر أن مباراة الرجاء والجيش، التي انتهت بفوز الفريق "العسكري"، عرفت أحداث شغب عقب نهايتها، قبل أن يتم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المشتبه بتورطهم بتلك الأحداث، فيما قضت الجامعة الملكية لكرة القدم بلعب الفريقين عددا من المباريات بدون جمهور وتغريمهما مبالغ مالية، قبل أن تخفض العقوبة في المرحلة الاستئنافية.