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كُتّاب وآراء
الفيفا تعطي الضوء الأخضر للإدريسي في المنتخب
توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الإثنين 18 مارس 2019، برسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تؤكد من خلالها أن الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مؤهل رسميا لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي خوض الاستحقاقات الكروية المقبلة لأسود الأطلس، حسب ما أكدته الجامعة في بلاغ لها عبر موقعها الرسمي.
ويشارك الادريسي، مهاجم أزد ألكمار الهولندي، حاليا في معسكر النخبة الوطنية استعدادا لخوض المباراة الرسمية التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب مالاوي يوم الجمعة 22 مارس، على أرضية الملعب الوطني بينغو بـ "ليلونغوي"، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019، والمباراة الودية أمام منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس بالملعب الكبير لطنجة.