24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. ماذا بعد انهيار جمهورية هواري بومدين؟ (5.00)

  2. انتخابات 2021 (5.00)

  3. مجلس جطو "يُعَري" نقط ضُعف تسيير المجمع الشريف للفوسفاط (5.00)

  4. تقرير: 12 مليون مغربي فرنكوفونيون .. وإفريقيا "أرض الفرنسية" (5.00)

  5. الزفزافي يحصر الحوار في "أصحاب القرار" ويرفض خيانة "الأحرار" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الفيفا تعطي الضوء الأخضر للإدريسي في المنتخب

الفيفا تعطي الضوء الأخضر للإدريسي في المنتخب

الفيفا تعطي الضوء الأخضر للإدريسي في المنتخب
هسبورت - متابعة
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 10:13

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الإثنين 18 مارس 2019، برسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تؤكد من خلالها أن الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مؤهل رسميا لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي خوض الاستحقاقات الكروية المقبلة لأسود الأطلس، حسب ما أكدته الجامعة في بلاغ لها عبر موقعها الرسمي.

ويشارك الادريسي، مهاجم أزد ألكمار الهولندي، حاليا في معسكر النخبة الوطنية استعدادا لخوض المباراة الرسمية التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب مالاوي يوم الجمعة 22 مارس، على أرضية الملعب الوطني بينغو بـ "ليلونغوي"، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019، والمباراة الودية أمام منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس بالملعب الكبير لطنجة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.