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كُتّاب وآراء
لابا كودجو: نهضة بركان الأقرب إلى التتويج القاري
أكد التوغولي لابا كودجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، على قدرة فريقه على الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نادي الزمالك المصري.
وقال المهاجم التوغولي في تصريحات لموقع الكونفدرالية: "وجودي على رأس قائمة هدافي البطولات التي أشارك فيها هذا الموسم شرف كبير، ولكنه بفضل زملائي في الفريق، سواء في الكونفدرالية أو الدوري المغربي".
وأضاف: "نحن الفريق الأكثر انسجاما في البطولة والأقرب للقب من الزمالك، ولدينا جهاز فني قادر على تحقيق آمال الجماهير".
وحول وجود مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية قال: "أنا لاعب حاليا في نهضة البركان، وفخور باللعب مع فريقي، ولم أحسم قراري النهائي بعد، لأن عقدي ينتهي مع نهاية الموسم وأملك أكثر من عرض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
شخصيا لن ارتاح حتى تكرمهم ب 6 او 7 اهداف لكي يغلقون افواههم نهائيا.