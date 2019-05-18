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الرئيسية | رياضة | فرق خليجية ووطنية تزاحم الحسنية على الحواصلي

فرق خليجية ووطنية تزاحم الحسنية على الحواصلي

فرق خليجية ووطنية تزاحم الحسنية على الحواصلي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 18 ماي 2019 - 10:20

يعيش مسؤولو فريق حسنية أكادير لكرة القدم، على وقع ضغوطات كبيرة بعد أن دخلت العديد من الفرق الوطنية والخليجية في الأيام الماضية على خط التنافس حول ضم الحارس الأساسي للفريق "السوسي" عبد الرحمان الحواصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر موثوق لـ"هسبورت"، دخول عدة فرق خليجية ووطنية للتنافس بشكل جدي للاستفادة من خدمات الحارس عبد الرحمان الحواصلي، بعد التألق البارز الذي بصم عليه في الموسمين الأخيرين بقميص "غزالة سوس"، حيث سينتهي ارتباطه بالحسنية مع نهاية هذا الموسم.

وتأخر كثيرا مسؤولو الحسنية في حسم موضوع تجديد عقد الحارس المذكور، رغم وضعه ضمن أولويات "المركاتو الصيفي"، إذ أفاد مصدر الصحيفة، أن الحبيب سيدينو، ظل يتردد مند مدة في مفاتحة الحواصلي، في هذا الجانب ومناقشة بنود العقد الجديد بشكل جدي ورسمي، الشيء الذي جر انتقادات حادة على رئيس الحسنية، خصوصًا بعد دخول أندية أخرى على الخط، في الأيام الأخيرة.

وتحاول العديد من الفرق خطف عبد الرحمان الحواصلي، من الحسنية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث علمت "هسبورت" توصل اللاعب المذكور بعروض رسمية وبشروط مالية مهمة، من فريقين بالدوري الاحترافي، عبروا عن رغبتهم الكبيرة في الاستفادة من خدماته، إضافة إلى اتصالات من إحدى الفرق السعودية.

وفضل عبد الرحمان الحواصلي، في تصريحات متعددة خلال الأيام الماضية، تأجيل الحسم في مستقبله والشروع في مناقشة كل هذه العروض، إلى غاية خوض آخر مباراة في الموسم الكروي، حيث ينافس الفريق "السوسي"، على إنهاء بطولة ثامن مواسم الاحتراف في مركز يخول له المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في الموسم المقبل.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - omar السبت 18 ماي 2019 - 11:59
التسيير الهاوي كل اللعبين الجيدين في الحسنية سيغادرون الفريق هناك من انتهى عقده والرئيس لا يريد تجديد العقد ب 2 فرانك واللعبين الآخرين غيتباعو والجمهور كي ضحك على راسو باغي الألقاب الألقاب كيربحه7ا لي يخلص اللعبين مزيان ويتهلا فهم ويشري البوسط لي معنوش
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-1
2 - امازيغ سوسي السبت 18 ماي 2019 - 12:30
يجب الترخيص له لعدة اسباب . اولا لسنه المتقدم شيءا ما وعلى مشارف نهاية مشواره الكروي ما يتطلب تحسين وضعه المادي . اعتراف بما اسداه للحسنية في ظرف وجيز ولانه يستحق فريقا اكبر من فريق من فرق الاحياء تسييرا وعقلية .
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