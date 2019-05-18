"الأوفياء" يستنكرون "الحملة المسعورة" ضد الكوكب

إبراهيم مغراوي من مراكش

أثارت نتيجة مباراة نادي الكوكب المراكشي ويوسفية برشيد، التي جرت بملعب مراكش الكبير، برسم الدورة الـ28 من القسم الوطني الاحترافي، وانتهت بأربعة أهداف لصالح فارس النخيل مقابل هدف للفريق الضيف، زوبعة؛ بعدما شكّك في نتيجتها نادي المغرب التطواني، ووضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا أمام وزير الشباب والرياضة حول الموضوع.

وعلى إثر هذه الزوبعة، استنكرت جمعية الأوفياء لمساندة نادي الكوكب المراكشي ما وصفتها بـ"الحملة المسعورة والمقصودة التي يتعرض لها فريقنا، الذي يتهم بالتلاعب في مباراته ضد يوسفية برشيد"، يقول بلاغ وصل هسبريس، الذي يضيف: "فالتشكيك في مصداقية الجامعة الملكية لكرة القدم يعتبر تشويشا واتهاما خطيرا يلزم مروجيه تقديم البراهين والحجج، وإن ثبت العكس فالقضاء هو الحكم بيننا".

وطالبت هذه الهيئة بـ"فتح تحقيق نزيه وشفاف في المباراة التي فاز فيها المغرب التطواني على المولودية الوجدية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد"، مؤكدة "أن الجميع يعلم أن الكوكب المراكشي ما ثبت، عبر تاريخ البطولة الوطنية، أنه تلاعب بأي من المباريات خلال مساره الحافل بالألقاب".

وتساءلت الجمعية المذكورة: "كيف انعتق فريق المغرب التطواني الموسم الماضي بطريقة هتكشوكية، مع العلم أنه كان في رصيده ست نقاط في مرحلة الذهاب، ليحصل بقدرة قادر على 30 نقطة في الإياب؟"، مشيرة إلى "عمق العلاقات الوطيدة بين الجماهير التطوانية ونظيرتها المراكشية".

يذكر أن المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم عبّر عن "تنديده وشجبه للاتهامات التي وجهت إليه؛ لأنها "تبخس" مجهود اللاعبين والأطر التقنية".

كما وجّه فارس النخيل رسالة رسمية إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يستنكر فيها ما اعتبره استهدافا للفريق، الذي يبذل مجهودات كبير من أجل البقاء في البطولة الاحترافية.