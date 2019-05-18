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كُتّاب وآراء
"الأوفياء" يستنكرون "الحملة المسعورة" ضد الكوكب
أثارت نتيجة مباراة نادي الكوكب المراكشي ويوسفية برشيد، التي جرت بملعب مراكش الكبير، برسم الدورة الـ28 من القسم الوطني الاحترافي، وانتهت بأربعة أهداف لصالح فارس النخيل مقابل هدف للفريق الضيف، زوبعة؛ بعدما شكّك في نتيجتها نادي المغرب التطواني، ووضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا أمام وزير الشباب والرياضة حول الموضوع.
وعلى إثر هذه الزوبعة، استنكرت جمعية الأوفياء لمساندة نادي الكوكب المراكشي ما وصفتها بـ"الحملة المسعورة والمقصودة التي يتعرض لها فريقنا، الذي يتهم بالتلاعب في مباراته ضد يوسفية برشيد"، يقول بلاغ وصل هسبريس، الذي يضيف: "فالتشكيك في مصداقية الجامعة الملكية لكرة القدم يعتبر تشويشا واتهاما خطيرا يلزم مروجيه تقديم البراهين والحجج، وإن ثبت العكس فالقضاء هو الحكم بيننا".
وطالبت هذه الهيئة بـ"فتح تحقيق نزيه وشفاف في المباراة التي فاز فيها المغرب التطواني على المولودية الوجدية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد"، مؤكدة "أن الجميع يعلم أن الكوكب المراكشي ما ثبت، عبر تاريخ البطولة الوطنية، أنه تلاعب بأي من المباريات خلال مساره الحافل بالألقاب".
وتساءلت الجمعية المذكورة: "كيف انعتق فريق المغرب التطواني الموسم الماضي بطريقة هتكشوكية، مع العلم أنه كان في رصيده ست نقاط في مرحلة الذهاب، ليحصل بقدرة قادر على 30 نقطة في الإياب؟"، مشيرة إلى "عمق العلاقات الوطيدة بين الجماهير التطوانية ونظيرتها المراكشية".
يذكر أن المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم عبّر عن "تنديده وشجبه للاتهامات التي وجهت إليه؛ لأنها "تبخس" مجهود اللاعبين والأطر التقنية".
كما وجّه فارس النخيل رسالة رسمية إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يستنكر فيها ما اعتبره استهدافا للفريق، الذي يبذل مجهودات كبير من أجل البقاء في البطولة الاحترافية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
یوسفیة برشید المغرب التطوانی شباب الزفزافی اولمبیک خربیکة واد زم الفتح الرباطی الوداد الفاسی الخمیسات مولودیة وجدة اتحاد طنجة التحاد البیضاوی نهضة السطات
الفرق المظلومة کرویا ولها تاریخ عریق وهی کالتالی:
النادی المکناس والمغرب الفاسی الکوکب المراکشی شباب المحمدیة النادی القنیطری اتحاد سیدی قاسم الجیش الملکی
في منافسات البطولة الوطنية تمكن فريق الكوكب المراكشي من الفوز بلقبين اثنين 57/58 و91/92 وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بألقاب أخرى في بعض المناسبات التي اكتفت بمنحه لقب وصيف البطل وعلى صعيد كأس العرش فاز باللقب 6 مرات وكان له السبق بالفوز 3 مرات متوالية أعوام 63/64/65 وخلال العهد الجديد أضاف ثلاث كؤوس أخرى 87/91/93 كما لعب نهايتين وانهزم فيهما 62 و97، واحتل مركز الوصافة في كأس السوبر المغربي سنة 1963.
فاز فريق الكوكب المراكشي بتظاهرتين ذات طابع دولي الأولى أقيمت بالمغرب سنة 1984 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وشارك فيها بالإضافة للكوكب كل من الجيش الملكي والوداد البيضاوي وفريق برازيلي.و تمكن الكوكب من الفوز بالبطولة بعد فوزه على الجيش المكي في نصف النهاية وتغلبه في النهاية على الفريق البرازيلي بهدف اللاعب عبد الرحيم غافيل.
وفي دوري أقيم بمونريال بكندا سنة 1992 وبمشاركة 8 فرق من 8 دول وهي إيطاليا، كولومبيا، بولونيا، كندا، روسيا، السالفادور ،اليونان والمغرب الممثل بفريق الكوكب المراكشي تمكن الكوكب المراكشي بالفوز باللقب بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته المكونة من 4 فرق من خلال فوز ،تعادل وهزيمة ليمر إلى نصف النهاية وفاز على الفريق الكولومبي الذي كان يلعب بصفوفه الساحر "فالديراما " وفي لقاء النهاية ثأر من هريمته امام الفريق اليوناني في الدور الأول وفاز عليه بحصة 3ـ1 ليضمن بذلك اللقب بقيادة المدرب الوطني عبد الخالق اللوزاني بمساعدة عمر الشجعي
شخصيا مع فتح تحقيق....لكي لا تصاب البطولة الوطنية لكرة القدم بسرطان البيع والشراء .