حمد الله يهزم رونالدو وصلاح ويتساوى مع ميسي

أوعنا بلعيد

أظهر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، نجاعة تهديفية عالية خلال الموسم الحالي، بعد أن تمكن من تسجيل 34 هدفا في مسابقة الدوري، ما مكنه من احتلال صدارة الهدافين وتسجيل رقم قياسي غير مسبوق في كأس محمد بنسلمان.

ويعتبر حمد الله أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 34 هدفا في موسم واحد، وهو ما خول له التفوق بلغة الأرقام والأهداف على العديد من المهاجمين العالميين، بالإضافة إلى صنعه 9 أهداف أخرى لبقية رفاقه، ليعادل بذلك عدد الأهداف التي صنعها مواطنه وزميله نور الدين مرابط، وهو رقم قياسي في الموسم الحالي.

وبلغة الأرقام والإحصائيات، فقد سجل المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي عدد أهداف أكثر مما سجله الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الذي في جعبته 21 هدفا عل بعد جولتين من نهاية الدوري الإيطالي.

كما زار حمد الله شباك المنافسين مرات أكثر مما فعل الثلاثي الإفريقي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وزميله السينغالي ساديو ماني، والغابوني بيير اوباميانغ، لاعب أرسنال، الذين حقق كل واحد منهم 22 هدفا في البريميليغ.

ويتساوى المهاجم المغربي في عدد الأهداف مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم "اف سي برشلونة"، الذي سجل 34 هدفا أيضا على بعد جولة واحدة من إسدال الستار عن مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وتمكن المهاجم حمد الله من تحطيم الرقم المسجل باسم حمزة إدريس، نجم اتحاد جدة السابق، الهداف التاريخي للدوري السعودي بـ33 هدفا خلال موسم 1999/2000، بفضل هدفيه في شباك الباطن بالجولة الأخيرة من عمر الدوري.

وبقي رقم حمزة إدريس صامدا لمدة 19 عاما، حتى استطاع حمد الله أن يكسره في موسم استثنائي للنصر السعودي الذي توج بدوره بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة من الهلال.

كما حقق حمد الله رقما قياسيا جديدا في دوري محمد بنسلمان بعد أن تمكن من التسجيل خلال 13 مباراة متتالية، متجاوزا السلسلة القياسية السابقة التي كانت من نصيب لاعب الهلال ويسلي في موسم 2012/2013 الذي سجل في 11 مواجهة على التوالي.

وينتظر المشجعون المغاربة استدعاء اللاعب حمد الله ضمن قائمة الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا المقرر إجراؤها بدولة مصر في الصيف المقبل.