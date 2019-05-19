الناشئ عبدو بلعربي يوقع على أول عقد احترافي

أوعنا بلعيد

وقع مسؤولو فريق فاينورد الهولندي لكرة القدم أول عقد احترافي مع اللاعب المغربي الناشئ عبدو بلعربي، يمتد إلى يونيو 2022، بعدما لعب في السنوات الماضية ضمن الفئات السنية وتألق بشكل لافت.

وقدم بلعربي، البالغ من العمر 17 سنة، أداء متميزا ولافتا رفقة فاينورد لأقل من 17 سنة وتحت 19 سنة، بعدما سجل 14 هدفا خلال كل اللقاءات التي خاضها ضمن الفئات السنية، وهو ما دفع المكتب المسير إلى توقيع أول عقد احترافي مع الناشئ المغربي.

ويتنبأ العديد من المتابعين الرياضيين للاعب بلعربي بمستقبل زاهر له بفضل موهبته وطريقة مداعبته للساحرة المستديرة وتطوره موسما بعد آخر، على أمل وصوله إلى الفريق الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتحدث اللاعب إلى موقع ناديه الإلكتروني الرسمي عقب توقيعه لأول عقد احترافي، قائلا: "فاينورد هو فريقي المفضل وأنتظر تحقيق هدفي الأول وسأكافح من أجل ذلك وسأبذل قصارى جهدي لأصل إلى مبتغاي، من الرائع توقيع عقدي مع هذا النادي الكبير، ما حدث حلم أصبح حقيقة، بالإضافة إلى ذلك هذا حافز كبير لي نحو المستقبل".

من جانبه، أشاد مارتن فان جيل، المدير الرياضي لنادي فاينورد، بالإمكانات التي يتوفر عليها بلعربي رغم حداثة سنه، والذي يعتبر خامس لاعب شاب من فاينورد يوقع عقدًا هذا الموسم، بعدما سبقه كل من دينزل هول، وجوي كوريفار، وسبليتر دي مويج، وتين تروست، الذين ترغب الإدارة في تطور مستواهم داخل الفريق.

وقال المدير الرياضي متحدثا للموقع الرسمي لناديه: "هذه علامة جيدة للغاية، يود اللاعبون التوقيع للفريق لأنهم يعلمون أنه يمنحهم الفرصة للتطور والبروز شريطة أن يواصلوا العمل بجد. يمكنك أن ترى ذلك في عقود اللاعبين الشباب الذين نجحنا في توقيعها، وفاينورد يركز دائمًا على شبابه وسيواصل القيام بذلك".