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الرئيسية | رياضة | ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"

ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"

ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"
هسبريس - إفي
السبت 18 ماي 2019 - 21:50

اكتمل رسميا مثلث الهبوط في الليغا لهذا الموسم بعد خسارة جيرونا خارج قواعده أمام ديبورتيفو ألافيس (2-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "مينديزوروزا" سجل ثنائية الفريق الباسكي كل من الغاني مبارك واكاسو والأرجنتيني جوناثان كاليري، في الدقيقتين 40 و83 على الترتيب، بينما سجل كريستيان بورتو هدف توديع الليغا للفريق الكتالوني في الدقيقة 86.

وبهذا يتجمد رصيد جيرونا عند 37 نقطة في المركز الـ18، ليرافق رسميا الثنائي رايو فاييكانو وأويسكا للدرجة الثانية في الموسم القادم، بينما رفع الفوز رصيد ألافيس لـ50 نقطة وجعله في المركز الـ10.

واقتنص سيلتا فيغو نقطة من براثن "الهابط" رايو فاييكانو، بعد أن قلب تأخره بهدفين لتعادل قاتل (2-2)، على ملعب "بالايدوس".

تقدم الضيوف أولا بهدفين حملا توقيع أدريان ايمباربا، من ضربة جزاء، وألفارو ميدران في الدقيقتين 29 و71 على الترتيب.

فيما عاد الفريق الغاليثي للقاء بفضل هدافه الأول المخضرم ياجو اسباس صاحب الثنائية في الدقيقتين 82 (ركلة جزاء) و92.

وأضاف سيلتا نقطة لرصيده الذي اصبح 41 ليستقر في نهاية الموسم في المركز الـ17. بينما بات رصيد رايو 32 نقطة يقبع بها في ذيل الترتيب ويعود سريعا للقسم الثاني.

وحقق أويسكا فوزا شرفيا على حساب ضيفه ليغانيس (2-1) على ملعب "إل ألكوراز"، ولم يغير هذا الفوز شيئا من موقف أويسكا الذي ودع المسابقة رسميا منذ عدة جولات، بينما ظل رصيد ليغانيس عند 45 نقطة ينهي بها الموسم في المرتبة الـ13.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ولد زايو السبت 18 ماي 2019 - 22:54
ألافيس لم يُجبر خيرونة على مغادرة الليغا حتى وإن انتصرت خيرونة على ألافيس فخرونة ستغادر الليغا.وحتى ولو انتصرت سيلتا فيغو على فاليكانو ويبقى سيلتا فيغو متفوق في الترتيب على خيرونا بفارق الأهداف. وخيرونا تغادر سواء انتصرت أو انهزمت.
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2 - محمد الأحد 19 ماي 2019 - 00:09
حارس جيرونا ياسين بونو سقط في براثين الغرور و التيهان وفقدان المستوى
وبعبارة أخرى المغاربة قوسو عليك أبونو باي باي للدرجة الثانية
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-5
3 - المهدي ابن جرير الأحد 19 ماي 2019 - 00:53
كيف لفريق لم يفز في ميدانه مند شهر 12 2018 ان يبقى في الليغا مستوى جد متواضع في النصف الثاني من الموسم مع تراجع ملحوظ في أداء بعض الاعبين المهمين
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