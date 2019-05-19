ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"

هسبريس - إفي

اكتمل رسميا مثلث الهبوط في الليغا لهذا الموسم بعد خسارة جيرونا خارج قواعده أمام ديبورتيفو ألافيس (2-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "مينديزوروزا" سجل ثنائية الفريق الباسكي كل من الغاني مبارك واكاسو والأرجنتيني جوناثان كاليري، في الدقيقتين 40 و83 على الترتيب، بينما سجل كريستيان بورتو هدف توديع الليغا للفريق الكتالوني في الدقيقة 86.

وبهذا يتجمد رصيد جيرونا عند 37 نقطة في المركز الـ18، ليرافق رسميا الثنائي رايو فاييكانو وأويسكا للدرجة الثانية في الموسم القادم، بينما رفع الفوز رصيد ألافيس لـ50 نقطة وجعله في المركز الـ10.

واقتنص سيلتا فيغو نقطة من براثن "الهابط" رايو فاييكانو، بعد أن قلب تأخره بهدفين لتعادل قاتل (2-2)، على ملعب "بالايدوس".

تقدم الضيوف أولا بهدفين حملا توقيع أدريان ايمباربا، من ضربة جزاء، وألفارو ميدران في الدقيقتين 29 و71 على الترتيب.

فيما عاد الفريق الغاليثي للقاء بفضل هدافه الأول المخضرم ياجو اسباس صاحب الثنائية في الدقيقتين 82 (ركلة جزاء) و92.

وأضاف سيلتا نقطة لرصيده الذي اصبح 41 ليستقر في نهاية الموسم في المركز الـ17. بينما بات رصيد رايو 32 نقطة يقبع بها في ذيل الترتيب ويعود سريعا للقسم الثاني.

وحقق أويسكا فوزا شرفيا على حساب ضيفه ليغانيس (2-1) على ملعب "إل ألكوراز"، ولم يغير هذا الفوز شيئا من موقف أويسكا الذي ودع المسابقة رسميا منذ عدة جولات، بينما ظل رصيد ليغانيس عند 45 نقطة ينهي بها الموسم في المرتبة الـ13.