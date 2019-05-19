بنفيكا يحرز لقب البطولة البرتغالية لكرة القدم

هسبريس ـ مُتابعة

توج فريق بنفيكا بطلا للدوري البرتغالي لكرة القدم عقب فوزه العريض على ضيفه سانتا كلارا 4-1، اليوم السبت، برسم منافسات الدورة الرابعة والثلاثين والأخيرة.

وأنهى بنفيكا، الذي كان بحاجة إلى التعادل فقط لضمان اللقب، الموسم في الصدارة برصيد 87 نقطة؛ بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي بورتو الذي حسم القمة أمام ضيفه سبورتينغ لشبونة، القطب الثاني للعاصمة، بحصة 2-1.

وهذا اللقب هو الـ37 لبنفيكا في الدوري، معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب بفارق 9 تتويجات أمام بورتو، و19 لقبا أمام جاره سبورتينغ لشبونة.