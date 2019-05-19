غياب مرشحي الرئاسة يؤجل جمع المغرب الفاسي

هسبورت - محمد فنڭار*

أجلت إدارة فريق المغرب الفاسي موعد الجمع العام الاستثنائي، من 26 ماي الجاري إلى 9 يونيو القادم، من أجل فتح مجال أكبر لتقديم ترشيحات جديدة لرئاسة الفريق.

وحسب بلاغ صادر عن المغرب الفاسي فقد ارتأى رئيس الفريق مروان بناني تأجيل موعد الجمع العام إلى التاريخ الجديد لدواع تنظيمية، ومن أجل التوصل بأكبر عدد من المرشحين، فيما حُدد يوم الخميس القادم كآخر أجل لوضع لوائح الترشح.

وفي سياق ذي صلة، ما زالت الأمور غامضة فيما يخص المرشحين الجدد أو خلفاء بناني في المغرب الفاسي، حيث علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن محمد بوزوبع، الذي سبق له أن قدم ترشحه، تراجع عن هذا القرار بسبب معيقات واجهها في تشكيل المكتب، مما اضطره إلى الانسحاب بشكل مؤقت من وضع لائحته.

وسبق لمروان بناني أن أكد خلال تصريح رسمي أن انسحابه من تسيير الفريق قرار نهائي، وأنه لن يقدم ترشحه لرئاسة "النمور" مجددا، خلافا لما يشاع، مضيفا أن الجمع العام الاستثنائي يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري سيسفر عن انتخاب رئيس جديد ليقود ممثل الكرة الفاسية.

ويَنُصُّ القانون الداخلي لـ"الماص" على ضرورة وجود شرط توفر الانخراط لسنتين للمشاركة في المكتب المسير، مما سيجبر الرئيس الجديد على الاستعانة بالأسماء التي كانت في مكتب أحمد المرنيسي، الرئيس السابق في الموسم الأول، أو الأسماء التي كانت في الموسم الثاني أو المكتب الذي قاد "الماص" خلال الموسم الحالي، نظرا إلى عدم توفُّر غيرها على شرط سنتين من الانخراط.

وسيتضمن جدول أعمال الجمع العام، بعد التأكد من النصاب القانوني، مناقشة القانون الداخلي والنظام الأساسي الجديد للجمعية الرياضية للمغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، وملاءمتها لقانون التربية البدنية الجديد 30-09، والتداول في التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، يلي ذلك انتخاب رئيس ومكتب جديدين وفق نظام اللائحة، بعد تقديم لوائح المرشحين وعرض الخطوط العريضة لبرنامج عملهم.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com