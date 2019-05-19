دموع ريبيري وروبين تودّع جماهير بايرن ميونيخ

هسبريس - د.ب.أ

"لا يمكنك كتابة نهاية أفضل من تلك" بهذه الكلمات بدأ نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، حديثه عقب تسجيل الثنائي فرانك ريبيري وآرين روبين أهدافا في مباراتهما الأخيرة مع الفريق في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

ولم يتواجد الثنائي في التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة الحاسمة أمام آينتراخت فرانكفورت، والتي شهدت تتويج بايرن ميونيخ بلقبه السابع على التوالي.

لم يتمكن أي رياضي في أي رياضة أن يهزم عامل الزمن، ورغم عظمة الثنائي ريبيري وروبين، فقد فشلا أيضا في التغلب على هذا العامل.

سيترك الثنائي النادي نهاية الموسم الجاري، ولكنهما سيتركانه فائزين.

وقال كوفاتش لشبكة "سكاي سبورتس" في إشارة منه إلى أنه أبلغ الثنائي بأنهما سيكونان على مقاعد البدلاء: "إنه شيء صعب للغاية. لقد فعلتها بالأمس".

وأضاف "كان قرارا صعبا للغاية لأنني أعلم كيف سيكون شعورك عندما تضطر إلى الاستسلام".

وشارك في التشكيلة الأساسية بدلا منهما سيرج نابري وكينجسلي كومان.

الشباب والسرعة والجاهزية كانت تصب في مصلحة كومان ونابري، اللذين يقتربان من منتصف العشرينات، كما أنهما أصبحا أحد مفاتيح اللعب بالنسبة إلى الفريق طوال الموسم، في المقابل كان البطلان السابقان روبين وريبيري، اللذان دخلا منتصف الثلاثينات، يصارعان الإصابات بدلا من المنافسين.

افتتح كومان التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز بايرن بخمسة أهداف لواحد، بينما كان نابري مذهلا أيضا.

وشارك ريبيري وروبين عندما كان بايرن متقدما بثلاثة أهداف لواحد، حيث قدما عرضا رائعا لينهي بايرن الموسم بفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.

وقال كوفاتش بعد وقت قصير من نهاية المباراة: "ما فعلاه هنا كان مذهلا".

وتوج ريبيري للمرة التاسعة بلقب "البوندسليغا"، محققا رقما قياسيا، وسجل آخر هدف في مباراة تنافسية على ملعب الفريق بعد أن راوغ مدافعي فرانكفورت ووضع الكرة فوق الحارس كيفين تراب، مسجلا الهدف الرابع.

وبعد ذلك بلحظات، أضاف روبين الهدف الخامس، بوضع الكرة في المرمى بشكل بسيط، واحتفل جميع لاعبي الفريق باللاعبين.

واحتاج روبين إلى وقت أطول للتأقلم في ميونيخ مقارنة بريبيري، الذي انتزع قلوب مشجعي بايرن ميونيخ سريعا.

وأهدر روبين العديد من ركلات الجزاء الحاسمة في سباق التتويج باللقب في 2012، الذي خسره الفريق لمصلحة دورتموند، والمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب الفريق، والتي انتهت بالخسارة أمام تشيلسي.

ولكن بعد 12 شهرا سجل هدف الفوز على دورتموند ليمنح بايرن ميونيخ خامس ألقابه الأوروبية، ويحجز مقعدا في تاريخ النادي.

وخلال الاحتفالات قال روبين في ميكروفون الملعب "إنه شيء جنوني. اليوم كلنا سنحتفل وسنفعل ذلك مرة أخرى الأسبوع المقبل (في نهائي الكأس أمام لايبزج)".

في الوقت نفسه توجه ريبيري بالشكر لكل الجماهير، وقال والدموع تسقط من عينيه: "وقت رائع".

وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت لحظة مميزة، ولكنها صعبة أيضا"، بعد أن وقع للنادي في 2007.

وجاء روبين إلى النادي بعد ذلك بعامين ليبشر ببداية حقبة رائعة ستنتهي الأسبوع المقبل، مع وجود إمكانية لإضافة لقب آخر للنادي.

وقال كوفاتش: "نريد الفوز بالكأس، ولكننا نواجه منافسا صعبا. مازال كل شيء ممكنا في برلين. نهدف للفوز بالثنائية".