بوردو الفرنسي يخطط لضم المدافع المغربي فضال

أوعنا بلعيد

ربطت تقارير إعلامية مستقبل الدولي المغربي زهير فضال، مدافع ريال بيتيس الإسباني، بالانتقال إلى الدوري الفرنسي من أجل خوض تجربة جديدة ابتداء من الموسم المقبل.

وحسب المصادر ذاتها فقد توصل فريق بوردو الفرنسي إلى اتفاق مع المدافع المغربي مقابل استقدامه من ريال بيتيس، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الطاقم التقني في تقوية الخط الدفاعي وتغيير شكل المجموعة بعد موسم مخيب لم يرق إلى مستوى تطلعاته.

ويقترب زهير فضال من الانتقال إلى بوردو الفرنسي بعد أن وافق على مغادرة الدوري الإسباني وخوض تحديات جديدة بالليغ، ولاسيما أنه اكتسب خبرة كبيرة تخول له تقديم الإضافة المرجوة لأي فريق يضمه إلى صفوفه.

وحدد مسؤولو بوردو زهير فضال كأحد أهداف الموسم المقبل حيث يرغبون في توظيف خبرته من أجل تقوية الخط الدفاعي بحكم أن المدافع المغربي تطور بشكل ملحوظ رفقة ريال بيتيس وقدم مباريات جيدة خلال المواجهات التي لعبها تحت قيادة مدربه كيكي سيتيين.

وسبق لجريدة "لوباريزيان" الفرنسية، أن أكدت خلال الانتقالات الماضية بأن بوردو مستعد لتقديم عشرة ملايين أورو مقابل الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، من أجل تلبية طلبات البرتغالي باولو سوزا الذي يطمح لإعادة المجموعة إلى الواجهة العام المقبل.

وسيحصل المدافع السابق لفريق الفتح الرباطي على دقائق لعب أكثر في حال انتقاله إلى الفريق الفرنسي وهو ما يتعذر عليه رفقة بيتيس بسبب المداورة التي يعتمدها المدرب سيتيين الذي يتوفر على مدافعين متألقين أمثال عيسى ماندي ومارك بارترا وسيدني داسيلفا.