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الرئيسية | رياضة | اللجنة المنظمة لبطولة "الكان" تكشف تميمة فرعون

اللجنة المنظمة لبطولة "الكان" تكشف تميمة فرعون

اللجنة المنظمة لبطولة "الكان" تكشف تميمة فرعون
هسبريس ـ متابعة
الأحد 19 ماي 2019 - 17:52

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو المقبل، اليوم الأحد، عن تميمة نسخة 2019.

وكشفت اللجنة عن التميمة والتي جاءت على هيئة شخص يرتدي غطاء رأس فرعوني ويرتدي طاقم المنتخب المصري، كما ظهرت خارطة أفريقية على القميص.

كما أعلنت اللجنه حسب بيان رسمي علي صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي عن طرح تذاكر البطولة للبيع عبر موقع إلكتروني (تذكرتي) بحيث يسبق لمن يريد الحضور عمل بطاقة مشجع اولاً قبل حجز تذاكر المباريات.

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