24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفد رسمي يتفقّد مشاريع التنمية البشرية بخنيفرة
- البابا: حرية الصحافة مؤشر على عافية البلدان
- ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"
- والي جهة بني ملال يوقع اتفاقيات ويوزع سيارات
- بنفيكا يحرز لقب البطولة البرتغالية لكرة القدم
عصير المزاح -13-: ممنوع رمي الأطفال .. عاش البرلمانيون الصغار (5.00)
منيب: الدولة تُضعف مستوى التلاميذ وتزرع "الخوف" في المدارس (5.00)
"البطيخ" والشاي .. ركائز مائدة الإفطار الرمضاني في بلاد الصين (5.00)
الرايس الحاج بلعيد .. أسطورة الأغنية الأمازيغية وباني صرْح "ترويسة" (5.00)
- بعد "جعجعة" الداودي .. الحكومة تتراجع عن "تسقيف المحروقات" - (91)
- إقبال المغاربة على التجنيد يفوق التوقعات .. والملك يأمر برفع العدد - (66)
- عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع العام يفاقم اعتلال الصحة بالمملكة - (53)
- منيب: الدولة تُضعف مستوى التلاميذ وتزرع "الخوف" في المدارس - (50)
- السعودية تتفادى نشوب حربٍ بالخليج وترمي الكرة في ملعب إيران - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اللجنة المنظمة لبطولة "الكان" تكشف تميمة فرعون
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو المقبل، اليوم الأحد، عن تميمة نسخة 2019.
وكشفت اللجنة عن التميمة والتي جاءت على هيئة شخص يرتدي غطاء رأس فرعوني ويرتدي طاقم المنتخب المصري، كما ظهرت خارطة أفريقية على القميص.
كما أعلنت اللجنه حسب بيان رسمي علي صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي عن طرح تذاكر البطولة للبيع عبر موقع إلكتروني (تذكرتي) بحيث يسبق لمن يريد الحضور عمل بطاقة مشجع اولاً قبل حجز تذاكر المباريات.