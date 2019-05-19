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الرئيسية | رياضة | التفاؤل يسود أجواء بركان قبل مواجهة الزمالك

التفاؤل يسود أجواء بركان قبل مواجهة الزمالك

التفاؤل يسود أجواء بركان قبل مواجهة الزمالك
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 19 ماي 2019 - 14:54

وسم التفاؤل آخر تدريب لفريق نهضة بركان، قبيل ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك المصري، المقررة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي لمدينة بركان.

وخاض نهضة بركان آخر حصة تدريبية، أمس، بحضور كافة اللاعبين حيث اتفق الجميع على الاستمرار في التركيز ومواصلة اللعب بروح قتالية لحسم اللقب القاري الأول في تاريخ الفريق.

وفي سياق متصل، قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنهضة بركان، إن اللاعبين تحذوهم رغبة قوية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، خاصة بعد المشوار المتميز طيلة البطولة.

وكشف مضران أن الجميع متحمس لخوض هذه المباراة النهائية مع فريق شقيق، من الديار المصرية، مؤكدا أن الظروف مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والكل واع بالمسؤولية الملقاة علي عاتقه، من أجل إسعاد ساكنة مدينة بركان، والشعب المغربي قاطبة.

وأبدى المصدر ذاته تفاؤله بنتيجة مباراة الذهاب، والتي من شأنها أن تساعد الفريق على وضع أولى الأيادي على الكأس الإفريقية، مؤكدا أن اللقب لن يخرج من المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان بلغ نهائي كأس "كاف" لأول مرة في تاريخه، وسيواجه الزمالكش انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن من بني ملال الأحد 19 ماي 2019 - 15:11
سننتظر المقابلة بفارغ الصبر...دعواتنا للفريق البركاني بالفوز بخول الله و بحصة كبيرة.
نتمى أن يكون الحظ حليف فريقنا المغربي ليسعد جماهيره والمغاربة قاطبة....لنا ثقة بهذا الفريق المشاكس و سنكون سعداء بالتتويج.
إذن في انتظار ذلك ؛ حظ موفق للفريق.
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49
2 - كرسيفي الأحد 19 ماي 2019 - 15:20
المغرب كله مع بركان الغالي لتحقيق الحلم الأفريقي.والجهة الشرقية كلها مع النهضة باستثناء البعض طبعا من الحاقدين الحسودين.اتمنى صادقا أن تفترس النهضة الزمالك وتتوج بالكنفدرالية لكي تثبت للكل أنهم اسياد وملوك وأمراء الشرق.كل أبناء الشرق ستكون لهم وجهة واحدة بعد الإفطار وهي الملعب البلدي ببركان.كرسيف تاوريرت العيون السعيدية الناظور وحتى فكيك
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41
3 - كراوي وجدي الأحد 19 ماي 2019 - 15:40
بالتوفيق ان شاء الله لنهضة بركان. وأرجو أن يحسن المسؤولون ضيافة المصريين. وإن يستقبلهم الجمهور بالترحاب المغربي الأصيل والوجوه البشوشة. والله يفرح الجميع.ورمضان مبارك.
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27
4 - naji الأحد 19 ماي 2019 - 16:03
كان من المفروض أن تكون النهائى عرس مغربي باامتياز بين الحسنية وبركان لو لا التحكيم السيء وغياب تقنية الڤار الدي حال دون احتساب الهدف القاتل في الوقت الضائع الدي سجلته الحسنية وكان واضحا وضوح الشمس بعد أن تعدت الكرة خط المرمى.
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19
5 - من بركان الأحد 19 ماي 2019 - 16:03
إن شاء الله الفوز بحصة مريحة تضمن الفوز في مباراة الإياب دعواتكم يا مغاربة لنا بالفوز فنحن سنفوز للمغرب كله و ليس بركان فقط و الله العظيم قلبي يخفق بشدة، يا رب السماوات و الأرض لا تخيب أملنا و فرحنا في هذه الأيام المباركة.
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25
6 - بركانية حرة زناسنية الأحد 19 ماي 2019 - 16:04
بالتوفيق ان شاء الله
يالله جيبوها يا لولاد
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25
7 - شعيب الأحد 19 ماي 2019 - 16:12
كل التوفيق لفريق نهضة بركان قلوبنا معكم قدمتم موسم رائع .تستهلو اللقب
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16
8 - بن كبور الأحد 19 ماي 2019 - 16:13
يا حسرة على الأمة تكون سعيدة بالكرة ولا تكون سعيدة بالعلم والمعرفة كم من عالم غير معروف وكم من صاحب كرة يعرفه الصغير والكبير رجل وامرأة وا أسفاه علينا من هذا الحضيض الذي نحن فيه لا نبالي بالعلماء وأولي العقول النيرة في المقابل نهتم بالمغني والراقص والمهرج ولاعب كرة و ووو !!!!!!!!
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0
9 - شعيب الأحد 19 ماي 2019 - 16:48
كل التوفيق لفريق نهضة بركان قلوبنا معكم قدمتم موسم رائع .تستهلو اللقب
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9
10 - رضوان الرباط الأحد 19 ماي 2019 - 17:49
على نهضة بركان عدم استقبال هدف الخصم و عدم التسرع في البحث عن الهدف،وإنشاء الله مقابلة الإياب هي الحسم .
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