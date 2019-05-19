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كُتّاب وآراء
التفاؤل يسود أجواء بركان قبل مواجهة الزمالك
وسم التفاؤل آخر تدريب لفريق نهضة بركان، قبيل ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك المصري، المقررة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي لمدينة بركان.
وخاض نهضة بركان آخر حصة تدريبية، أمس، بحضور كافة اللاعبين حيث اتفق الجميع على الاستمرار في التركيز ومواصلة اللعب بروح قتالية لحسم اللقب القاري الأول في تاريخ الفريق.
وفي سياق متصل، قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنهضة بركان، إن اللاعبين تحذوهم رغبة قوية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، خاصة بعد المشوار المتميز طيلة البطولة.
وكشف مضران أن الجميع متحمس لخوض هذه المباراة النهائية مع فريق شقيق، من الديار المصرية، مؤكدا أن الظروف مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والكل واع بالمسؤولية الملقاة علي عاتقه، من أجل إسعاد ساكنة مدينة بركان، والشعب المغربي قاطبة.
وأبدى المصدر ذاته تفاؤله بنتيجة مباراة الذهاب، والتي من شأنها أن تساعد الفريق على وضع أولى الأيادي على الكأس الإفريقية، مؤكدا أن اللقب لن يخرج من المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان بلغ نهائي كأس "كاف" لأول مرة في تاريخه، وسيواجه الزمالكش انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
نتمى أن يكون الحظ حليف فريقنا المغربي ليسعد جماهيره والمغاربة قاطبة....لنا ثقة بهذا الفريق المشاكس و سنكون سعداء بالتتويج.
إذن في انتظار ذلك ؛ حظ موفق للفريق.
يالله جيبوها يا لولاد