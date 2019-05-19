التفاؤل يسود أجواء بركان قبل مواجهة الزمالك

هسبورت - محمد فنكار*

وسم التفاؤل آخر تدريب لفريق نهضة بركان، قبيل ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك المصري، المقررة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي لمدينة بركان.

وخاض نهضة بركان آخر حصة تدريبية، أمس، بحضور كافة اللاعبين حيث اتفق الجميع على الاستمرار في التركيز ومواصلة اللعب بروح قتالية لحسم اللقب القاري الأول في تاريخ الفريق.

وفي سياق متصل، قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنهضة بركان، إن اللاعبين تحذوهم رغبة قوية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، خاصة بعد المشوار المتميز طيلة البطولة.

وكشف مضران أن الجميع متحمس لخوض هذه المباراة النهائية مع فريق شقيق، من الديار المصرية، مؤكدا أن الظروف مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والكل واع بالمسؤولية الملقاة علي عاتقه، من أجل إسعاد ساكنة مدينة بركان، والشعب المغربي قاطبة.

وأبدى المصدر ذاته تفاؤله بنتيجة مباراة الذهاب، والتي من شأنها أن تساعد الفريق على وضع أولى الأيادي على الكأس الإفريقية، مؤكدا أن اللقب لن يخرج من المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان بلغ نهائي كأس "كاف" لأول مرة في تاريخه، وسيواجه الزمالكش انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

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