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الرئيسية | رياضة | الكشف عن طريقة الحصول على تذاكر كأس إفريقيا

الكشف عن طريقة الحصول على تذاكر كأس إفريقيا

الكشف عن طريقة الحصول على تذاكر كأس إفريقيا
هسبورت - إفي
الاثنين 20 ماي 2019 - 01:28

كشفت الشركة المسؤولة عن تنظيم عملية بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر عن طريقة آمنة لدخول مباريات البطولة القارية.

وذكرت شركة (تذكرتي) في بيان رسمي، أن هذا النظام يستخدم أحدث التقنيات للحجز الإلكتروني للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة وهو ما يلزم تسجيل بيانات المشجع و حصوله على بطاقة المشجع التي تتيح له حجز التذاكر.

وأضافت الشركة "بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الملاعب المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها".

وأوضحت "سهولة النظام تأتى في خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع (تذكرتى) الألكتروني و اختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم تليفونه المحمول لتصله رسالة نصية على التليفون تحتوى كود تشغيل التسجيل و بإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة، ويبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومي مع إرفاق ملف لصورة شخصية و ملف لصورة من بطاقة الرقم القومي".

وذكر بيان الشركة "يبدأ النظام في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة وهو الأمر الذى بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم في استخدامها لضمان أمان المشجعين في الملاعب".

وتابعت "ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو إيميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع وكلمة المرور على النظام و بذلك يتم التسجيل بنجاح، بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع و كلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان جلوسه للتشجيع".

يذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليوز المقبلين.

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